Paris Hilton çocukken uğradığı tacizi anlattı

Hilton'un anlattığına göre; eğitmeni, ona telefon numarasını verdi ve "iletişimimizi gizli tut" diye tembihte bulundu. Paris Hilton, "Bay Abercrombie beni neredeyse her gün arıyordu. Saatlerce benim ne kadar olgun, güzel ve entelektüel olduğum hakkında konuşuyorduk. Nasıl da yanlış anlaşıldığımı ve özel biri olduğumu söylüyordu" ifadelerini kullandı.