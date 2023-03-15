Paris Hilton çocukken uğradığı tacizi anlattı

Şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşayan Paris Hilton, 'Paris: The Memoir' adlı anı kitabında; 'Bay Abercrombie' lakabını taktığı 'genç ve yakışıklı' bir öğretmenin kendisine aşık olduğunu söylediğini ve söz konusu öğretmen tarafından istismara uğradığını anlattı.
Hilton'un anlattığına göre; eğitmeni, ona telefon numarasını verdi ve "iletişimimizi gizli tut" diye tembihte bulundu. Paris Hilton, "Bay Abercrombie beni neredeyse her gün arıyordu. Saatlerce benim ne kadar olgun, güzel ve entelektüel olduğum hakkında konuşuyorduk. Nasıl da yanlış anlaşıldığımı ve özel biri olduğumu söylüyordu" ifadelerini kullandı.
Hilton, söz konusu öğretmeni aralarındaki yaş farkının önemli olmadığını ifade etmek için de o dönemde evli olan ve aralarında 13 yaş fark olan Prens Charles ile Prenses Diana'yı örnek gösterdiğini ifade etti. Buna ek olarak Elvis Presley'in Priscilla Presley'e aşık olduğu zaman sonradan evlendiği eşinin henüz 14 yaşında olduğunu hatırlattığını açıkladı.
Paris Hilton'un anlattığına göre kendisini taciz eden eğitmeni, annesi Kathy ve babası Rick evde olmadığında da Paris'i ailesinin evinde ziyaret etmeye başlamıştı. Bir keresinde öğretmeninin arabasındayken eğitmeninin aniden kendisini çekip öpmeye başladığını ve annesiyle babasının da onları yakaladığını satırlarına ekledi.
Ünlü yıldızın ailesi onu daha sonra yaşaması için Fransa'ya büyükannesinin yanına gönderdi. Hilton, bu yaşadıkları yüzünden uzun süre erkeklerle uygun ilişkiler kuramadığını ifade etti.
Paris Hilton yaşadıklarıyla uzun yıllar boyunca zihinsel olarak yüzleşmediğini itiraf etti.
Ünlü isim "Pedofili hakkında konuşabilmek benim onlarca yılımı aldı. Onun çocuk istismarcısı olduğunu kabul etmem, benim de bir kurban olduğumu kabul etmem anlamına geliyordu ve ben o noktaya gelemezdim" dedi.