Paris Hilton: Oğlum her zaman önceliğim
Taşıyıcı anneden dünyaya gelen ve 10 aylık olan bebeği sayesinde anneliği öğrendiğini anlatan Paris Hilton, "Phoenix daima benim ilk önceliğim ve sayesinde hayır demeyi öğrendim" diye konuştu.
Paris Hilton, annelikten neler öğrendiğini anlattı.
42 yaşındaki iş kadını, DJ ve şarkıcı; eşi Carter Reum ile 16 Ocak'ta taşıyıcı anneden dünyaya gelen oğlu Phoenix Barron ile yaşadıkları ebeveynlik sürecini anlatırken, "Kesinlikle çok fazla denge kurmayı gerektiriyor" diye konuştu.
People dergisine röportaj veren Hilton, "Phoenix daima benim ilk önceliğim ve sayesinde hayır demeyi öğrendim" ifadesini kullandı.