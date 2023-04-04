Paris Hilton'dan bebeği Phoenix ile yeni kareler

Şarkıcı ve reality şov yıldızı Paris Hilton, birkaç ay önce eşi Carter Reum ile bebek sahibi olduklarını paylaşmıştı.
İlk kez annelik heyecanı yaşayan yıldız, Reum ile taşıyıcı anne sayesinde erkek bir bebeğin dünyaya geldiğini duyurmuştu.
Sosyal medya hesabında bebeğinin elini paylaşan yıldız "Seni kelimelerinin tarif edebileceğinden daha çok seviyorum" notunu düşmüştü.
Hilton, "Anne olmak her zaman en büyük hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Paris Hilton, son olarak üç aylık olan oğlu Phoenix’le fotoğraflarını paylaştı.
41 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına “Tüm kalbim” notunu düştü.
2021 yılında nişanlanan Hilton ve Reum, üç gün süren bir düğünle dünyaevine girmişti.