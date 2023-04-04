Paris Hilton'dan bebeği Phoenix ile yeni kareler

Ünlü reality şov yıldızı Paris Hilton, birkaç ay önce anne olduğunu duyurmuştu. Şimdilerde oğluyla ilgilenen Hilton, taşıyıcı anne aracılığıyla doğan bebeği Phoenix ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Paris Hilton'dan bebeği Phoenix ile yeni kareler - 1

Şarkıcı ve reality şov yıldızı Paris Hilton, birkaç ay önce eşi Carter Reum ile bebek sahibi olduklarını paylaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Paris Hilton'dan bebeği Phoenix ile yeni kareler - 2

TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE BEBEK SAHİBİ OLDU

İlk kez annelik heyecanı yaşayan yıldız, Reum ile taşıyıcı anne sayesinde erkek bir bebeğin dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Paris Hilton'dan bebeği Phoenix ile yeni kareler - 3

Sosyal medya hesabında bebeğinin elini paylaşan yıldız "Seni kelimelerinin tarif edebileceğinden daha çok seviyorum" notunu düşmüştü.

Paris Hilton'dan bebeği Phoenix ile yeni kareler - 4

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Hilton, "Anne olmak her zaman en büyük hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Paris Hilton'dan bebeği Phoenix ile yeni kareler - 5

ANNE-OĞULDAN YENİ POZLAR

Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Paris Hilton, son olarak üç aylık olan oğlu Phoenix’le fotoğraflarını paylaştı.

Paris Hilton'dan bebeği Phoenix ile yeni kareler - 6

41 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına “Tüm kalbim” notunu düştü.

Paris Hilton'dan bebeği Phoenix ile yeni kareler - 7

2021'DE EVLENMİŞTİ

2021 yılında nişanlanan Hilton ve Reum, üç gün süren bir düğünle dünyaevine girmişti.

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