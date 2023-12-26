Paris Hilton'dan mutlu aile pozu: Masalsı hayalim gerçek oldu

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olduğunu ve kızına London adını verdiğini duyuran Paris Hilton, ailesiyle objektif karşısına geçti. Ekoseli pijamalarla poz veren ünlü çiftten Hilton, bu kareleri takipçileriyle paylaştı.

Paris Hilton'dan mutlu aile pozu: Masalsı hayalim gerçek oldu - 1

İş kadını, DJ ve şarkıcı Paris Hilton, 2011 yılında dünyaevine girdiği eşi Carter Reum ile 16 Ocak'ta oğulları Phoenix Barron'a kavuşmuştu.

Oğluyla pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Hilton, birkaç hafta önce yine taşıyıcı anne yoluyla ikinci kez anne olduğunu müjdelemişti.

N-LIFE HABERLERİ

Paris Hilton'dan mutlu aile pozu: Masalsı hayalim gerçek oldu - 2

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

42yaşındaki ünlü isim, bir kızı olduğunu ve bebeğine "London" (Londra) adını verdiğini duyurmuştu.

Paris Hilton'dan mutlu aile pozu: Masalsı hayalim gerçek oldu - 3

YENİ YIL İÇİN OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİLER

Paris Hilton son olarak eşi Carter Reum, oğlu Phoenix ve minik kızı London ile yeni yıl pozları verdi.

Ekoseli pijamalarıyla objektif karşısına geçen çiftten Hilton, kızının yüzünü göstermemeyi tercih etti.

Paris Hilton'dan mutlu aile pozu: Masalsı hayalim gerçek oldu - 4

"DÖRT KİŞİLİK GÜZEL AİLEM"

Bu kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hilton, paylaşımına "Hilton-Reums'tan mutlu Noeller! 2023 yılının başında, şu anda hissedeceğim mutluluğu ve minneti asla hayal edemezdim. Dört kişilik güzel ailem, masalsı hayalim gerçek oldu" notunu düştü.

Paris Hilton'dan mutlu aile pozu: Masalsı hayalim gerçek oldu - 5

"O BENİM KÜÇÜK MELEĞİM"

Öte yandan Paris Hilton, oğlunun kafasının çok büyük göründüğü ile ilgili yorumlara değinmiş ve "Genellikle böyle bir şeyi bir yanıtla onurlandırmazdım, ancak dünyada bu kadar zalim insanın olması beni çok üzdü" demişti.

Paris Hilton'dan mutlu aile pozu: Masalsı hayalim gerçek oldu - 6

Oğluyla dalga geçilmesine dayanamadığını belirten Hilton, "Küçük, masum bir bebek konusunda kötü ve kötü niyetli olabileceklerine inanamadım. Benim hakkımda istediğini söyleyebilirsin ama bu benim küçük meleğim. Ve eğer biri onu ya da duygularını incitecek bir şey söylerse, onu korumak için her zaman orada olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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