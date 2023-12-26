Paris Hilton'dan mutlu aile pozu: Masalsı hayalim gerçek oldu
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olduğunu ve kızına London adını verdiğini duyuran Paris Hilton, ailesiyle objektif karşısına geçti. Ekoseli pijamalarla poz veren ünlü çiftten Hilton, bu kareleri takipçileriyle paylaştı.
İş kadını, DJ ve şarkıcı Paris Hilton, 2011 yılında dünyaevine girdiği eşi Carter Reum ile 16 Ocak'ta oğulları Phoenix Barron'a kavuşmuştu.
Oğluyla pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Hilton, birkaç hafta önce yine taşıyıcı anne yoluyla ikinci kez anne olduğunu müjdelemişti.