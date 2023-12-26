Paris Hilton'dan mutlu aile pozu: Masalsı hayalim gerçek oldu

Oğluyla dalga geçilmesine dayanamadığını belirten Hilton, "Küçük, masum bir bebek konusunda kötü ve kötü niyetli olabileceklerine inanamadım. Benim hakkımda istediğini söyleyebilirsin ama bu benim küçük meleğim. Ve eğer biri onu ya da duygularını incitecek bir şey söylerse, onu korumak için her zaman orada olacağım" ifadelerini kullanmıştı.