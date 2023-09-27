Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi

Paris Moda Haftası yıldızlar geçidine sahne oldu. Fransa'nın Paris kentinde yapılan Christian Dior'un 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu defilesinde Robert Pattinson, Anya Taylor Joy, Jennifer Lawrence, Charlize Theron gibi ünlü isimler ön sıralardaki yerlerini aldı.

İşte Paris Moda Haftası Dior defilesine katılan ünlülerin stilleri...