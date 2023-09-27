Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi
Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Christian Dior'un 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu defilesini Robert Pattinson'dan Jennifer Lawrence'a, Charlize Theron'dan Anya Taylor Joy'a ünlü isimler ön sıralardan takip etti.
Paris Moda Haftası yıldızlar geçidine sahne oldu. Fransa'nın Paris kentinde yapılan Christian Dior'un 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu defilesinde Robert Pattinson, Anya Taylor Joy, Jennifer Lawrence, Charlize Theron gibi ünlü isimler ön sıralardaki yerlerini aldı.
İşte Paris Moda Haftası Dior defilesine katılan ünlülerin stilleri...