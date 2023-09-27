Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Christian Dior'un 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu defilesini Robert Pattinson'dan Jennifer Lawrence'a, Charlize Theron'dan Anya Taylor Joy'a ünlü isimler ön sıralardan takip etti.

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 1

Paris Moda Haftası yıldızlar geçidine sahne oldu. Fransa'nın Paris kentinde yapılan Christian Dior'un 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu defilesinde Robert Pattinson, Anya Taylor Joy, Jennifer Lawrence, Charlize Theron gibi ünlü isimler ön sıralardaki yerlerini aldı. 

İşte Paris Moda Haftası Dior defilesine katılan ünlülerin stilleri...

N-LIFE HABERLERİ

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 2

Jennifer Lawrence

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 3

Charlize Theron

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 4

Robert Pattinson

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 5

Anya Taylor Joy

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 6

Romee Strijd

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 7

Maya Hawke

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 8

Jisoo (Blackpink)

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 9

Olivia Palermo

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 10

Elle Macpherson

Paris Moda Haftası'ndaki Dior defilesinde ünlüler geçidi - 11

Camille Cottin

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