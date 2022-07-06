Pelin Batu ve Macit Bitargil boşandı

Haberler - DHA | 06.07.2022 - 17:36 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 17:49
2018 yılında Roma'da evlenen Pelin Batu ve Macit Bitargil çifti geçtiğimiz aylarda anlaşmazlık yaşamış ve boşanma davası açmıştı.
Boşanma davası bugün İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde görüldü.
Anlaşmalı boşanan çiftin çocukları için ortak velayet olmasına karar verildi.
Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.
Duruşma salonu önünde gazetecilerin "Boşandınız bir şey diyecek misiniz" sorusuna Pelin Batu, "Hayırlı olsun" diye cevap verdi.