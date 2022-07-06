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Pelin Batu ve Macit Bitargil boşandı

Haberler - DHA | 06.07.2022 - 17:36 - Son Güncelleme : 06.07.2022 - 17:49

Oyuncu Pelin Batu ve doktor eşi Macit Bitargil anlaşmalı olarak boşandı. Bir çocukları olan çift, birbirlerinden tazminat talebinde bulunmadı.

Pelin Batu ve Macit Bitargil boşandı - 1

2018 yılında Roma'da evlenen Pelin Batu ve Macit Bitargil çifti geçtiğimiz aylarda anlaşmazlık yaşamış ve boşanma davası açmıştı.

Pelin Batu ve Macit Bitargil boşandı - 2

Boşanma davası bugün İstanbul 9. Aile Mahkemesi'nde görüldü. 

Pelin Batu ve Macit Bitargil boşandı - 3

ORTAK VELAYETE KARAR VERİLDİ

Anlaşmalı boşanan çiftin çocukları için ortak velayet olmasına karar verildi.

Pelin Batu ve Macit Bitargil boşandı - 4

NAFAKA İSTEMEDİLER

Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

Pelin Batu ve Macit Bitargil boşandı - 5

Duruşma salonu önünde gazetecilerin "Boşandınız bir şey diyecek misiniz" sorusuna Pelin Batu, "Hayırlı olsun" diye cevap verdi.

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