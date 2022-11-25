Pelin Karahan'dan estetik yorumu: Çocukları bile kendilerine benzemiyor

"OYUNCULARA DA YAKIŞTIRAMIYORUM"

Karahan, Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre “Ufak dokunuşlarla bambaşka kadın olmayı ben de istemem. Oyunculara da yakıştıramıyorum. Kimin, neye ihtiyacı var bilmiyorum ama ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun. Bu bana ait bir şey, burayı doldurursam ve bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım” ifadelerini kullandı.