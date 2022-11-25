Pelin Karahan'dan estetik yorumu: Çocukları bile kendilerine benzemiyor

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, estetik yaptıran kadınlarla ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu. Oyuncu, çok fazla estetik yaptırarak değişen meslektaşları için “Çocukları bile kendilerine benzemiyor” yorumunda bulundu.

Pelin Karahan'dan estetik yorumu: Çocukları bile kendilerine benzemiyor - 1

Ekranların sevilen ismi Pelin Karahan, estetik açıklamalarıyla gündeme geldi. İki çocuk annesi olan oyuncu, estetiğini dozunu kaçıran oyuncuları eleştirdi.

Pelin Karahan'dan estetik yorumu: Çocukları bile kendilerine benzemiyor - 2

"OYUNCULARA DA YAKIŞTIRAMIYORUM"

Karahan, Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre “Ufak dokunuşlarla bambaşka kadın olmayı ben de istemem. Oyunculara da yakıştıramıyorum. Kimin, neye ihtiyacı var bilmiyorum ama ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun. Bu bana ait bir şey, burayı doldurursam ve bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım” ifadelerini kullandı.

Pelin Karahan'dan estetik yorumu: Çocukları bile kendilerine benzemiyor - 3

38 yaşındaki oyuncu, estetiği abartan kişiler için ise  “Çok estetikli kadınlara bakın, çocukları kendilerine benzemiyor. Haksız mıyım?" dedi.

Pelin Karahan'dan estetik yorumu: Çocukları bile kendilerine benzemiyor - 4

"BENİM MİNİK BOTOKSLARIM VAR"

Ünlü oyuncu, "Sizde estetik var mı?" sorusunu ise, "Benim minik botokslarım var, alnım kırışmasın diye. Çok mimik yapıyorum. Ben, ben gibi olayım. Başka bir kişi gibi olmayayım" şeklinde cevapladı.

N-LIFE HABERLERİ

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