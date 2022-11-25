Pelin Karahan'dan estetik yorumu: Çocukları bile kendilerine benzemiyor

Ekranların sevilen ismi Pelin Karahan, estetik açıklamalarıyla gündeme geldi. İki çocuk annesi olan oyuncu, estetiğini dozunu kaçıran oyuncuları eleştirdi.
Karahan, Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre “Ufak dokunuşlarla bambaşka kadın olmayı ben de istemem. Oyunculara da yakıştıramıyorum. Kimin, neye ihtiyacı var bilmiyorum ama ben de kendimde küçük bir çukur gördüm ama olsun. Bu bana ait bir şey, burayı doldurursam ve bu çeneyi büyütürsem ben bambaşka bir kadın olacağım” ifadelerini kullandı.
38 yaşındaki oyuncu, estetiği abartan kişiler için ise “Çok estetikli kadınlara bakın, çocukları kendilerine benzemiyor. Haksız mıyım?" dedi.
Ünlü oyuncu, "Sizde estetik var mı?" sorusunu ise, "Benim minik botokslarım var, alnım kırışmasın diye. Çok mimik yapıyorum. Ben, ben gibi olayım. Başka bir kişi gibi olmayayım" şeklinde cevapladı.