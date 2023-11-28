Pelin Karahan: Türk seyircisi televizyonda dizi izlemeye daha çok alışık

"ONLARIN DA SESİNİN DUYURULMAYA İHTİYACI VAR"

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara da değinen Karahan, "Sene 2023 ve hala bir savaş söz konusu. Orada bir insanlık dramı yaşanıyor ama bir yandan başka ülkelerde hayat devam ediyor. Çok zor. Orada bir şey yaşandığını bile bile, kendi hayatınız tabii ki devam edecek ama hem seyirci kalıyorsunuz hem de bire bir elinizden bir şey gelmiyor. Fakat onların da sesinin duyurulmaya ihtiyacı var. Umarım en kısa zamanda bu dram biter. Çünkü çok fazla çocuk ve genç hayatını kaybetti. Bu işi durdurması gerekenler umarım buna bir son verir." ifadelerini kullandı.