Pelin Karahan: Türk seyircisi televizyonda dizi izlemeye daha çok alışık
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, televizyon projeleriyle ilgili "Türk seyircisi, televizyonda dizi izlemeye daha çok alışık ve daha çok seviyor" dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı saldırılar sonucu Filistinlilerin bir dram yaşadığını belirten Karahan "Onların sesinin duyurulmaya ihtiyacı var. Umarım en kısa zamanda bu dram biter. Çünkü çok fazla çocuk ve genç hayatını kaybetti" dedi.
Dizi ve sinema projelerinin yanı sıra tiyatro çalışmaları da yapan Pelin Karahan, oyunculuk mesleğine adım atmak isteyen çok fazla kişi olduğunu belirterek, her zaman deneyimlerini aktarmaya çalıştığını söyledi.
Yönetmen Selçuk Aydemir'in yazdığı "Şaşırt Beni" adlı tiyatro oyununda seyirciyle buluştuğunu dile getiren Karahan, "İki perde komedi tiyatrosu, devam ediyor. Hem İstanbul'da hem de diğer illerde turnelerimiz var. TRT'nin tabii platformunda 'Şebeke' adlı bir dijital dizimiz de var. Birinci sezonu yayında. O da devam ediyor. Bir de yer aldığım 'Güven Bana' komedi filmi var. Şu an vizyonda." diye konuştu.