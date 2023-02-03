Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çiftinden aşk dolu pozlar

Geçtiğimiz aylarda Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Melike Şahin konserine el ele katılan oyuncu meslektaşlar Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, "Her şey güzel gidiyor" gidiyor açıklamasının ardından Instagram hesaplarından ilk paylaşımlarını yapmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden ve zaman zaman birlikte fotoğraflarını paylaşan Deniz ile Yıldırım'dan yeni aşk pozları geldi.
Birlikte Danimarka tatiline giden ünlü çiftten Kaan Yıldırım, paylaştığı fotoğraflara film şeridi emojisi ekledi.
Sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmayan Pınar Deniz ise bu karelere "Ay ne kadar güzeller maşallah" yorumunu yaptı.
Pınar Deniz de sevgilisiyle verdiği bu pozu "Anı biriktirmek ne güzel şey" notuyla paylaştı.
Deniz'in 'Yargı' dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu da rol arkadaşının paylaşımına "Paylaşımlar güzel ama sette bekliyoruz" yorumunda bulundu.
Öte yandan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’ın ablası Nilüfer Yıldırım’ı sosyal medyadan takibe almıştı.
Geçtiğimiz aylarda konuyla alakalı konuşan Yıldırım, “Hangi dönemdeyiz? Neye göre, kime göre değerlerimiz değişiyor? Ablam benim hayatımdaki en önemli insanlardan biri, Pınar da öyle… Birbirlerini sosyal medyadan takibe almışlar. Ne var ki bunda? Pınar tabii ki ailemle tanıştı. Bu gayet normal değil mi? Lütfen artık böyle şeyleri olağanüstü durumlarmış gibi karşılamayalım” demişti.
Kaan Yıldırım, muhabirlerin, “evlilik” sorularına da “Bu konular çok özel konular. Kendi içimizde yaşayalım. Bu kadar kameranın olduğu yerde bunları konuşmayalım” yanıtını vermişti.