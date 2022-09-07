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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 10:26 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 10:43

Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve bir süredir adının anıldığı Kaan Yıldırım ilk kez beraber görüntülendi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi - 1

Son dönemde Yargı dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz'in adı kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi - 2

Aralarında aşk dedikoduları çıkan ikili, dün gece katıldıkları konser ile söylentileri doğruladı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi - 3

Çift, Harbiye Açıkhava’da düzenlenen Melike Şahin konserinde birlikte görüntülendi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi - 4

Konsere el ele giren çift, ilk defa birlikteliklerini ilan etti.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi - 5

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, gazetecilerin sorularını cevaplandıran ikili her şeyin güzel gittiğini ve keyiflerinin yerinde olduğunu dile getirdi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi - 6

Adı son olarak Hande Erçel ile anılan Yıldırım'ın Pınar Deniz ile birlikteliği uzun süredir konuşuluyordu ama çift söylentiler karşısında sessizliğini korumuştu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi - 7
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi - 8

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