Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk kez el ele görüntülendi

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 10:26 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 10:43
Son dönemde Yargı dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz'in adı kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu.
Aralarında aşk dedikoduları çıkan ikili, dün gece katıldıkları konser ile söylentileri doğruladı.
Çift, Harbiye Açıkhava’da düzenlenen Melike Şahin konserinde birlikte görüntülendi.
Konsere el ele giren çift, ilk defa birlikteliklerini ilan etti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, gazetecilerin sorularını cevaplandıran ikili her şeyin güzel gittiğini ve keyiflerinin yerinde olduğunu dile getirdi.
Adı son olarak Hande Erçel ile anılan Yıldırım'ın Pınar Deniz ile birlikteliği uzun süredir konuşuluyordu ama çift söylentiler karşısında sessizliğini korumuştu.