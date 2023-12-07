Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters'tan Kolombiyalı seçmenlere tebrik
Roger Waters, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlediği konserde, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya oy veren Kolombiyalılara seslendi: Petro'ya oy vermeniz için Kolombiya'daki tüm insanlara mektup yazdım ve bunu yaptınız, sizi tebrik ediyorum!
ngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlediği konserde, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya oy veren Kolombiyalıları kutladı.
Bogota'daki Live Coliseum'da sahne alan Waters, konuşmasında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya selam yolladı ve Petro'ya oy veren Kolombiyalıları tebrik etti.