Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters'tan Kolombiyalı seçmenlere tebrik

Roger Waters, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlediği konserde, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya oy veren Kolombiyalılara seslendi: Petro'ya oy vermeniz için Kolombiya'daki tüm insanlara mektup yazdım ve bunu yaptınız, sizi tebrik ediyorum!

Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters'tan Kolombiyalı seçmenlere tebrik - 1

ngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlediği konserde, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya oy veren Kolombiyalıları kutladı.

Bogota'daki Live Coliseum'da sahne alan Waters, konuşmasında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya selam yolladı ve Petro'ya oy veren Kolombiyalıları tebrik etti.

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Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters'tan Kolombiyalı seçmenlere tebrik - 2

Waters, "Cumhurbaşkanınız Petro'ya oy vermeniz için Kolombiya'daki tüm insanlara mektup yazdım ve bunu yaptınız, sizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Daha önceki konserlerinde olduğu gibi Kolombiya'daki sahnede de Filistin davasına sahip çıkan Waters, Gazze'de soykırım yapıldığını ve bunun durdurulması gerektiğini söyledi.

Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters'tan Kolombiyalı seçmenlere tebrik - 3

Sözleri seyircilerden büyük alkış alan Waters, "Çok ilginç, Batılı hükümetlerin çoğunluğu burada değil, Tanrıya şükür! Güney Amerikalılar çok daha sağduyulu insanlardır. ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin çoğunluğu soykırımı (Gazze) bütün güçleriyle alkışlıyor. Ve bizler sesimizi yükselterek bu anlayışı değiştireceğiz" diye konuştu.

Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters'tan Kolombiyalı seçmenlere tebrik - 4

Pink Floyd'un efsanevi solisti ve baş gitaristi Waters'ın Kolombiya konseri yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da Waters'ın konser görüntülerini sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

Pink Floyd'un efsanevi solisti Roger Waters'tan Kolombiyalı seçmenlere tebrik - 5

Petro, 19 Kasım'daki açıklamasında, Roger Waters'ın Filistin'in haklarını savunduğu için ülkesinin başkenti Bogota'da hiçbir otel tarafından kabul edilmediğini belirtmiş, "Bu demokrasi midir? Uluslararası hak mıdır? Hitler'in Yahudi halkına yaptığının aynısının şu anda dillendirmemesi için uluslararası karşıt bir dayanışma yapılıyor" demişti.

Waters'ın, ülkesinde konser vermesi için her türlü desteği kendisine sağlayacağını söyleyen Petro, otellerin Waters'ı kabul etmemesi halinde kendisinin devreye gireceğini bildirmişti.

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