Prens Harry babası Kral Charles'ı yine reddetti

Kraliyet kaynaklarına göre, Harry, 15 Eylül'deki doğum günü için de babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William başta olmak üzere hiçbir kraliyet üyesinden kutlama mesajı almadı. Harry ile babası arasındaki soğukluğun, Harry'nin kitabında Kraliçe Camilla'yı kötü tasvir etmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.