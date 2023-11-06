Prens Harry babası Kral Charles'ı yine reddetti
Yazdığı otobiyografi kitabı sonrası babası Kral Charles ve diğer kraliyet üyeleriyle arası iyice açılan Prens Harry, babasının 75'inci yaş gününe gitmiyor. İngiliz basını, 70'inci yaş gününde eşi Meghan Markle ile yaptığı fedakarlığı hatırlatarak aradaki soğukluğa dikkat çekti.
Prens Harry, babası Kral Charles'ın 75'inci doğum günü kutlaması davetini reddetti.
Kral Charles, doğum gününü gelecek salı günü Londra'daki kraliyet ikametgahı Clarence House'da düzenlenen bir partiyle kutlayacak. Yakın aile üyeleri ve arkadaşlarının katılacağı kutlamaya Sussex Dükü olan oğlu Prens Harry katılmayacak.
Kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınan Harry, babasının 70'inci yaş doğum gününde, şimdikinden tamamen farklı bir tavır takınmış, eşi ile balayı tatilini erteleyerek babasının doğum gününü kutlamıştı.