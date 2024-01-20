Prens Harry "Havacılığın Yaşayan Efsaneleri" arasına katıldı

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çifften Prens Harry'ye ABD'de ödül verildi.