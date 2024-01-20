Prens Harry "Havacılığın Yaşayan Efsaneleri" arasına katıldı

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Prens Harry'ye "Havacılığın Yaşayan Efsanesi" ödülü verildi.

Prens Harry "Havacılığın Yaşayan Efsaneleri" arasına katıldı - 1

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.

Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çifften Prens Harry'ye ABD'de ödül verildi.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry "Havacılığın Yaşayan Efsaneleri" arasına katıldı - 2

ÖDÜLÜNÜ TRAVOLTA VERDİ

Britanya Ordusu'nda bir dönem co-pilotluk yapan Prens Harry'ye olağanüstü havacılık başarılarından dolayı "Havacılığın Yaşayan Efsanesi" (Living Legend of Aviation) ödülü verildi.

John Travolta, Prens Harry'ye ödülünü takdim ederken 1985 yılında Beyaz Saray'da Prenses Diana ile dans ettiği anı anlattı.

Prens Harry "Havacılığın Yaşayan Efsaneleri" arasına katıldı - 3

Prens Harry de "Annemle dans ettiğinde 1 yaşındaydım. Şimdi geldiğimiz noktaya bak" dedi.

Bu ödül daha önce Buzz Aldrin, Jeff Bezos, Tom Cruise, Neil Armstrong, Harrison Ford, Morgan Freeman ve Elon Musk gibi isimlere verilmişti.

Prens Harry "Havacılığın Yaşayan Efsaneleri" arasına katıldı - 4

PİLOTLAR TEPKİLİ

Daily Mail'in haberine göre, Prens Harry'ye bu ödülün verilmesi ordudaki bazı pilotları kızdırdı.

2012-2013 döneminde Afganistan'da Apache helikopter pilotu olarak görev yapan Prens Harry yaklaşık 10 yıl orduda görev aldı.

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