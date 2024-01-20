Prens Harry "Havacılığın Yaşayan Efsaneleri" arasına katıldı
Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti gündemden düşmüyor. Prens Harry'ye "Havacılığın Yaşayan Efsanesi" ödülü verildi.
2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor.
Son dönemde biten iş anlaşmalarıyla adından söz ettiren çifften Prens Harry'ye ABD'de ödül verildi.