Prens Harry tanık kürsüsünde ifade verdi

İngiliz medya kuruluşlarına açtığı davalarla gündeme gelen Prens Harry, mahkemeye çıktı. Mirror Grubu gazetelerine açtığı davada, tanık kürsüsünde ifade verdi. Böylece İngiltere'de 130 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Prens Harry tanık kürsüsünde ifade verdi - 1

Sussex Dükü Prens Harry, "telefon dinleme ve yasa dışı yollarla özel bilgi toplama" suçlamasıyla Mirror Group Newspapers isimli şirkete dava açmıştı.

Davanın ilk duruşması geçen ay, Kral Charles'ın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninin ardından yapıldı.
Harry'nin avukatı, müvekkilinin çocukluğundan bu yana yasa dışı elde edilen bilgilerle hedef haline geldiğini savundu, karşı taraf ise Prens Harry'den özür dilediklerini iletti.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Harry tanık kürsüsünde ifade verdi - 2

Eşi Meghan Markle ile kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry, bu davanın ikinci duruşması için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Yüksek Mahkeme, uzun süredir görülmeyen tarihi bir olaya şahitlik etti. Prens, mahkemede tanık kürsüsüne çıktı, delillerini sundu, ifade verdi, avukatların çapraz sorgusuyla karşı karşıya kaldı.

Prens Harry tanık kürsüsünde ifade verdi - 3

"ELLERİNE KAN BULAŞTI"

Prens Harry, 49 sayfalık yazılı ifadesinde Daily Mirror gazetecilerini ve editörlerini "ellerine kan bulaşmış" olmakla suçladı. Yayınlanan makalelerde kendisiyle ilgili yazılan hakaretleri eleştirdi.

Prens Harry tanık kürsüsünde ifade verdi - 4

130 YIL SONRA BİR İLK

Harry, davada tanıklık yapmasıyla, 130 yıl sonra mahkemede ifade veren ilk kraliyet üyesi oldu.

Em son VII. Edward, 1870'teki bir boşanma davasında ve 20 yıl sonrasında bir kart oyunuyla ilgili iftira davasında tanık olarak ifade vermişti.

Prens Harry tanık kürsüsünde ifade verdi - 5

Prens Harry, 2020 yılında Kraliyet görevlerinden ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı. O günden bu yana İngiliz mahkemelerindeki hukuk savaşını sürdürüyor. Bu dava, Prens Harry'nin İngiliz medyasına açtığı çok sayıdaki davadan yalnızca biri.

Prens, Daily Mirror dışında ülkedeki diğer medya kuruluşlarına da "mahremiyeti ihlal" davası açmıştı.

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