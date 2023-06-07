Prens Harry tanık kürsüsünde ifade verdi

130 YIL SONRA BİR İLK

Harry, davada tanıklık yapmasıyla, 130 yıl sonra mahkemede ifade veren ilk kraliyet üyesi oldu.

Em son VII. Edward, 1870'teki bir boşanma davasında ve 20 yıl sonrasında bir kart oyunuyla ilgili iftira davasında tanık olarak ifade vermişti.