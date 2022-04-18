Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı

GİZLİ ZİYARET

Spor etkinliği için Hollanda’ya giden Prens Harry ve Meghan Markle çiftin, Kraliçesi Elizabeth'i ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.



Prens Charles ve oğlu Prens Harry arasında perşembe sabahı Windsor Kalesi'nde gerçekleşen gizli görüşmenin sadece 15 dakika sürdüğünü, söz konusu görüşmenin Kraliçe II. Elizabeth'in ısrarıyla gerçekleştiğini yazdı.



İşte Prens Harry Ve Meghan Markle'ın Invictus Games'den görüntüleri...