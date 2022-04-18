Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı

Haberler - ntv.com.tr | 18.04.2022 - 10:24 - Son Güncelleme : 18.04.2022 - 10:37

Gazi ve engelli bireyler için düzenlenen uluslararası spor müsabakası Invictus Games için Hollanda’da bulunan Prens Harry ve Meghan Markle’ı içinde Barack Obama’nın eski korumasının da bulunduğu 5 kişilik güvenlik ekibi korudu.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı - 1

Kraliyet ailesiyle bağlarını kopararak ABD’de yaşamaya başlayan ve çifti, uzun bir aranın ardından ilk defa uluslararası bir etkinlikte bulundu. Gazi, yaralı ve engelli bireylerin farklı spor dallarında yarıştığı Invictus Games’e katılan çifti, Barack Obama’nın eski güvenlik görevlisi korudu.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı - 2

Hollanda’da gerçekleşen etkinlikte 'VVIP’ statüsüne (çok çok önemli kişi) sahip olan çifte, 5 kişilik özel bir ekip korumalık yaptı. 

Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı - 3

Eski Amerika Başkanları George Bush ve Barack Obama’nın geçmişte korumalığını yapan Christopher Sanchez de bu ekibin bir parçası olarak görev aldı.

Sanchez, Amerika Gizli Görev ekibinde yer alarak Beyaz Saray’da beş sene korumalık yaptı.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı - 4

Çiftin güvenliğini aynı zamanda yerel polis görevlileri ve Hollanda kraliyet koruması ekibi üstlendi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı - 5

GİZLİ ZİYARET

Spor etkinliği için Hollanda’ya giden Prens Harry ve Meghan Markle çiftin, Kraliçesi Elizabeth'i ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Prens Charles ve oğlu Prens Harry arasında perşembe sabahı Windsor Kalesi'nde gerçekleşen gizli görüşmenin sadece 15 dakika sürdüğünü, söz konusu görüşmenin Kraliçe II. Elizabeth'in ısrarıyla gerçekleştiğini yazdı.

İşte Prens Harry Ve Meghan Markle'ın Invictus Games'den görüntüleri...

Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı - 6
Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı - 7
Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı - 8
Prens Harry ve Meghan Markle'ın güvenliğini Barack Obama'nın eski koruması sağladı - 9

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