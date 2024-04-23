Prens Louis'den yeni kare: Kanser tedavisi gören Kate Middleton çekti
Galler Prensesi Kate Middleton paylaştığı video mesajla tartışmalara son vermiş ve kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Prenses, küçük oğlu Prens Louis'nin doğum gününe özel yeni bir karesini paylaştı.
Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.
İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın beşinci sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 6 yaşına bastı.