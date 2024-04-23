Prens Louis'den yeni kare: Kanser tedavisi gören Kate Middleton çekti

Galler Prensesi Kate Middleton paylaştığı video mesajla tartışmalara son vermiş ve kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Prenses, küçük oğlu Prens Louis'nin doğum gününe özel yeni bir karesini paylaştı.

Prens Louis'den yeni kare: Kanser tedavisi gören Kate Middleton çekti - 1

Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral Charles da kanserle mücadele ediyor.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nde tahtın beşinci sıradaki varisi, Prens William ile Kate Middleton'ın küçük oğlu Prens Louis 6 yaşına bastı.

N-LIFE HABERLERİ

Prens Louis'den yeni kare: Kanser tedavisi gören Kate Middleton çekti - 2

Sosyal medyadan paylaşılan karenin, Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi.

Prens Louis'den yeni kare: Kanser tedavisi gören Kate Middleton çekti - 3

Genelde doğum günü karelerini gece yarısı paylaşan çift, bu yıl geleneği bozarak öğleden sonra küçük oğullarının bir fotoğrafını paylaştı. Daily Mail'in haberine göre, ailenin "benzeri görülmemiş" bir dönemden geçmesi nedeniyle fotoğrafın normalden geç paylaşıldığı düşünülüyor.

Fotoğraf, Adelaide Cottage arazisinde, sık sık çocuklarının doğum günü portrelerini çeken annesi Galler Prensesi tarafından çekildi.

Prens Louis'den yeni kare: Kanser tedavisi gören Kate Middleton çekti - 4

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı. Kensington Sarayı, çarşamba günü Windsor'da çekilen video mesajı paylaştı. Videoda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberi aldıktan sonra inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini belirtti.

Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.

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Prens Louis'den yeni kare: Kanser tedavisi gören Kate Middleton çekti - 5

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Öte yandan, Kraliyet ailesinden ve liderlerden, Prenses'e destek mesajları yağdı.

Kraliyet hayatına veda ederek ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry ve Meghan Markle çifti de Prenses Kate'in açıklamasının ardından iyi dileklerde bulundu.

Sussex Dükü ve Düşesi "Kate ve ailesine sağlık ve şifa diliyoruz ve bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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