Prens William ortaya çıktı: "Kişisel sebepler" hala açıklanmadı

YOKLUĞU SÖYLENTİLERE SEBEP OLDU

Öte yandan kanser teşhisi konan Kral Charles'ın tedavisi devam ederken Prenses Kate'in uzun bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden oldu.

Prenses'in sağlığının, sanılandan daha kötü olduğu veya Prens William ile boşanacağına dair pek çok spekülasyon gündeme geldi. Prenses'in komaya girdiği ve entübe edildiği bile konuşuldu ancak Saray "tamamen saçmalık" diyerek bu iddiaları yalanladı.

Hatta Prens William'ın son dakika bir etkinliği iptal etmesi, birtakım meselelerin gizli tutulduğu iddiasını güçlendirdi.



Peki Prenses nerede?