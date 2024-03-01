Prens William ortaya çıktı: "Kişisel sebepler" hala açıklanmadı

Tahtın varisi Prens William'ın geçtiğimiz günlerde "kişisel sebeplerden" dolayı bir etkinliğe katılmaması birçok söylentiye sebep olmuştu. Kral Charles'ın ve Prenses Kate'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Prens William Londra'da bir sinagogu ziyaret etti.

Prens William ortaya çıktı: "Kişisel sebepler" hala açıklanmadı - 1

Geçtiğimiz haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu. Kral'ın tedavisi sürerken Prens William etkinliklere katılmaya devam ediyordu.

Ancak Prens geçtiğimiz salı günü vaftiz babasının anma törenine katılmadı. 41 yaşındaki Prens son anda "kişisel sebeplerden" dolayı törene gelmedi.

N-LIFE HABERLERİ

Prens William ortaya çıktı: "Kişisel sebepler" hala açıklanmadı - 2

İDDİALARA YOL AÇTI

Prens'in törene katılmayışı ve konuyla ilgili açıklama yapılmaması bazı söylentilere yol açtı. Geçtiğimiz ay ameliyat olan Prenses Kate'in hala gözlerden uzak olması Prenses'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğu iddiasını güçlendirdi.

Kanser teşhisi konan Kral Charles'ın da sağlık durumunın kötüye gittiğine dair söylentiler çoğaldı.

Prens William ortaya çıktı: "Kişisel sebepler" hala açıklanmadı - 3

İddiaların ardından Prens ortaya çıktı. Prens William, Londra'daki Western Marble Arch Sinagogu'nu ziyaret etti. Yahudi toplumunun üyeleriyle yapılan buluşmada antisemitizmin ele alındığı belirtildi.

Prens William ortaya çıktı: "Kişisel sebepler" hala açıklanmadı - 4

Kral'ın tedavisi devam ederken Prens'in halka açık daha fazla etkinliğe katılması bekleniyor.

Prens William ortaya çıktı: "Kişisel sebepler" hala açıklanmadı - 5

YOKLUĞU SÖYLENTİLERE SEBEP OLDU

Öte yandan kanser teşhisi konan Kral Charles'ın tedavisi devam ederken Prenses Kate'in uzun bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden oldu.

Prenses'in sağlığının, sanılandan daha kötü olduğu veya Prens William ile boşanacağına dair pek çok spekülasyon gündeme geldi. Prenses'in komaya girdiği ve entübe edildiği bile konuşuldu ancak Saray "tamamen saçmalık" diyerek bu iddiaları yalanladı.

Hatta Prens William'ın son dakika bir etkinliği iptal etmesi, birtakım meselelerin gizli tutulduğu iddiasını güçlendirdi.

Peki Prenses nerede?

Prens William ortaya çıktı: "Kişisel sebepler" hala açıklanmadı - 6

SARAY AÇIKLAMA YAPTI

Kensington Sarayı, Prenses'in yokluğunun söylentilere sebep olmasının ardından açıklama yaptı.

NBC'ye yapılan açıklamada "Galler Prensesi, karın bölgesinden yapılan operasyon sonrası iyileşme sürecinde. Durumu gayet iyiye gidiyor" denildi.

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