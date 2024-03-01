Prens William ortaya çıktı: "Kişisel sebepler" hala açıklanmadı
Tahtın varisi Prens William'ın geçtiğimiz günlerde "kişisel sebeplerden" dolayı bir etkinliğe katılmaması birçok söylentiye sebep olmuştu. Kral Charles'ın ve Prenses Kate'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından Prens William Londra'da bir sinagogu ziyaret etti.
Geçtiğimiz haftalarda prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu. Kral'ın tedavisi sürerken Prens William etkinliklere katılmaya devam ediyordu.
Ancak Prens geçtiğimiz salı günü vaftiz babasının anma törenine katılmadı. 41 yaşındaki Prens son anda "kişisel sebeplerden" dolayı törene gelmedi.