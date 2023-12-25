Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı

Her yıl Noel döneminde Kate Middleton'ın düzenlediği konsere, bu yıl ilk kez katılan Prens Louis, sempatik tavırlarıyla kraliyet hayranlarının kalbini çaldı. Kate Middleton ve Prens William çiftinin en küçük çocuğunun tavırlarına sosyal medyadan övgüler yağdı.

Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı - 1

Prenses Kate Middleton'ın her yıl geleneksel olarak Noel döneminde Westminster Abbey'de düzenlediği konsere bu yıl ilk kez kraliyetin en küçük çocuğu Prens Louis de katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı - 2

5 yaşındaki Louis, 8 yaşındaki ablası Prenses Charlotte ve 10 yaşındaki ağabeyi Prens George ile birlikte anneleri Kate Middleton ve babaları Prens William'ın yanında boy gösterdi.

Küçük prens, hem sanatçılardan hem de her zaman güzelliğiyle öne çıkan annesi Prenses Kate'ten rol çaldı. 

Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı - 3

Prens Louis daha önce annesinin yıllık Noel konserine katılamayacak kadar küçüktü ancak ilk kez katılım gösterdiği etkinlikte hayal kırıklığı yaratmadı. Küçük prense sosyal medyadan övgüler yağdı.

Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı - 4

8 Aralık'ta çekilen konserin tamamı dün akşam ITV'de yayınlandı. Etkinlikte, ünlü aktör Jim Broadbent, J.R.R. Tolkien'in "The Father Christmas Letters" adlı eserinden bir bölüm okudu. Bu sırada Louis'in Kate Middleton'ı dürterek, "Anne" diye seslendiği ve parmağıyla ünlü aktöre işaret ettiği anlar, ekran karşısındaki kraliyet hayranlarını mest etti.

Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı - 5

Galler Prensi ve Prensesi'nin en küçük çocuğu, kardeşleri Prenses Charlotte ve Prens George ile birlikte Noel mektuplarını gönderdi.

Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı - 6

Üç kardeş, 1500 kişiyle dolu konser salonunda mumları tutarken ve Noel şarkıları söylerken ebeveynlerinin ve diğer kıdemli kraliyet üyelerinin yanında kraliyete yakışır duruşlarıyla övgü topladı.

Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı - 7

Kraliyet Vakfı tarafından desteklenen "The Together At Christmas" (Birlikte Noel) adlı tören, bu yıl Birleşik Krallık'taki bebekleri, küçük çocukları ve aileleri desteklemek için çalışanların onuruna düzenlendi.

Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı - 8

Kraliyet çocukları, şapelde din adamlarını selamlarken de saygılı duruşlarıyla beğenildi.

Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı - 9
Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı - 10
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