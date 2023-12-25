Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı

5 yaşındaki Louis, 8 yaşındaki ablası Prenses Charlotte ve 10 yaşındaki ağabeyi Prens George ile birlikte anneleri Kate Middleton ve babaları Prens William'ın yanında boy gösterdi.

Küçük prens, hem sanatçılardan hem de her zaman güzelliğiyle öne çıkan annesi Prenses Kate'ten rol çaldı.