Prenses Kate Middleton'ın geleneksel Noel konserinde Prens Louis rol çaldı
Her yıl Noel döneminde Kate Middleton'ın düzenlediği konsere, bu yıl ilk kez katılan Prens Louis, sempatik tavırlarıyla kraliyet hayranlarının kalbini çaldı. Kate Middleton ve Prens William çiftinin en küçük çocuğunun tavırlarına sosyal medyadan övgüler yağdı.
Prenses Kate Middleton'ın her yıl geleneksel olarak Noel döneminde Westminster Abbey'de düzenlediği konsere bu yıl ilk kez kraliyetin en küçük çocuğu Prens Louis de katıldı.