Prenses Kate'in beslenme sırrı ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesi dünyanın dört bir yanındaki insanların ilgisini çekiyor. Pek çok kişi, kraliyet üyeleri hakkında mümkün olduğunca fazla şey öğrenmek istiyor. Bu, ne yedikleri ve nasıl egzersiz yaptıkları gibi bilgileri bile içeriyor.

Kraliyet ailesi içinde en merak edilen isim ise kuşkusuz Prenses Kate Middleton. Her adımı takip edilen, her giydiği kıyafet ya da her taktığı aksesuar mercek altına alınan bir prenses ne yer, ne içer?