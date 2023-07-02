Prenses Kate'in beslenme sırrı ortaya çıktı

Fit görünümü yıllar içinde hiç değişmeyen üç çocuk annesi Prenses Kate Middleton, her attığı adımla ve tabii yiyip içtikleriyle de merak ediliyor.

Prenses Kate'in beslenme sırrı ortaya çıktı - 1

İngiliz kraliyet ailesi dünyanın dört bir yanındaki insanların ilgisini çekiyor. Pek çok kişi, kraliyet üyeleri hakkında mümkün olduğunca fazla şey öğrenmek istiyor. Bu, ne yedikleri ve nasıl egzersiz yaptıkları gibi bilgileri bile içeriyor.

Kraliyet ailesi içinde en merak edilen isim ise kuşkusuz Prenses Kate Middleton. Her adımı takip edilen, her giydiği kıyafet ya da her taktığı aksesuar mercek altına alınan bir prenses ne yer, ne içer?

N-LIFE HABERLERİ

Prenses Kate'in beslenme sırrı ortaya çıktı - 2

Cosmopolitan dergisi, üç çocuk annesi, 41 yaşındaki Middleton'ın beslenme alışkanlıklarını açıkladı.

Buna göre, Prenses, çok fazla ev yapımı yemek yiyor ve mutfakta biraz profesyonel davranıyor. Doğum günü pastasını kendi pişiren Prenses, eşi Prens William'ın en sevdiği yemeklerden biri olan kızarmış tavuğu da kendi elleriyle yapıyor.

Prenses Kate'in beslenme sırrı ortaya çıktı - 3

YOSUNLU SMOOTHIE İÇİYOR

Prenses Kate'in sabahları smoothie içtiği yazıldı. Peki, bu smoothie'de ne var? Tarifinde spirulina yosunu, lahana, matcha adı verilen ince öğütülmüş yeşil çay tozu, ıspanak, marul, kişniş ve yaban mersini yer alıyor.

Prenses Kate'in beslenme sırrı ortaya çıktı - 4

SUŞİ YİYORLAR

Dergide, hem Prenses Kate'in hem de Prens William'ın suşi yemeyi çok sevdikleri de belirtiliyor.

Prenses Kate'in beslenme sırrı ortaya çıktı - 5

BAHARATLI SEVİYOR

Prenses'in diyeti hakkında bilgiler içeren liste, onun baharatlı yemeklerden hoşlandığını ancak badem sütü hayranı olmadığını gösteriyor.

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