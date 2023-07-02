Prenses Kate'in beslenme sırrı ortaya çıktı
Fit görünümü yıllar içinde hiç değişmeyen üç çocuk annesi Prenses Kate Middleton, her attığı adımla ve tabii yiyip içtikleriyle de merak ediliyor.
İngiliz kraliyet ailesi dünyanın dört bir yanındaki insanların ilgisini çekiyor. Pek çok kişi, kraliyet üyeleri hakkında mümkün olduğunca fazla şey öğrenmek istiyor. Bu, ne yedikleri ve nasıl egzersiz yaptıkları gibi bilgileri bile içeriyor.
Kraliyet ailesi içinde en merak edilen isim ise kuşkusuz Prenses Kate Middleton. Her adımı takip edilen, her giydiği kıyafet ya da her taktığı aksesuar mercek altına alınan bir prenses ne yer, ne içer?