Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında
Şu sıralar kanser tedavisi gören Prenses Kate'in yeni portresi tepki çekti. Sanatçı, eserinde Prenses'in "gücünü ve asaletini" vurgulamak istediğini söylese de sosyal medyada "Bu tablo, Galler Prensesi'ne hiç benzemiyor. Çok korkunç ve saygısızca” yorumu yapıldı.
Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
Kraliyet görevlerine ara veren Prenses Kate'in yeni portresi tartışmaların odağı oldu.