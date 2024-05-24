Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında

The Daily Telegraph'ın sanat eleştirmeni Alastair Sooke, bir makalesinde tablonun "dayanılmaz derecede kötü" olduğunu ve "Prenses ile en ufak bir benzerlik göstermediğini" söyledi.

Sooke "Acaba tarihte bundan daha düz, daha cansız bir kraliyet portresi var mıydı?" diye ekledi.