Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında

Şu sıralar kanser tedavisi gören Prenses Kate'in yeni portresi tepki çekti. Sanatçı, eserinde Prenses'in "gücünü ve asaletini" vurgulamak istediğini söylese de sosyal medyada "Bu tablo, Galler Prensesi'ne hiç benzemiyor. Çok korkunç ve saygısızca” yorumu yapıldı.

Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında - 1

Bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Kraliyet görevlerine ara veren Prenses Kate'in yeni portresi tartışmaların odağı oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında - 2

İngiliz-Zambiyalı sanatçı Hannah Uzor'un Prenses'i resmettiği tablo, Tatler dergisinin Temmuz sayısının kapağında yer aldı. Sanatçı, bu portre ile Prenses'in "gücünü ve asaletini" vurgulamak istediğini söyledi.

Prenses'in Kral III. Charles'ın taç giymesinden sonraki ilk devlet ziyafetindeki görünümünü tasvir eden sanatçı, eserin yaratılma sürecinde Prenses'in fotoğrafları üzerinde çalıştığını söyledi.

Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında - 3

PRENSES'İN HER HALİNİ İNCELEDİ

Sanatçı "Bütün portrelerim bir kişiliğin katmanlarından oluşuyor ve onlar hakkında bulabildiğim her şeyden oluşuyor" dedi.

Uzor, "Ona bakarak, resimlerine bakarak, videolarını izleyerek, ailesiyle birlikte olduğu zamanları inceleyerek diplomatik ziyaretlerini, kürek çekerken ya da bakımevindeki çocukları ziyaret ederken çok zaman harcadım" diye ekledi. Uzor, portrelerinin "kişinin ruhunu" yakalamayı amaçladığını söyledi.

Ancak Prenses'in tablosunu herkes beğenmedi.

Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında - 4

"GALLER PRENSESİ İLE HİÇBİR BENZERLİĞİ YOK"

Tatler'ın X'teki bir gönderisinin altındaki yorumlardan birinde "Bu çok korkunç, sanatçının Prenses'in hayranı olduğundan emin değilim" ifadeler yer alırken bir başka yorumda "Bu Galler Prensesi'ne hiç benzemiyor. Bu çok korkunç, saygısızca” denildi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Güç ve asalet duygularına katılıyorum ancak portrenin Galler Prensesi ile hiçbir benzerliği yok" dedi.

Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında - 5

BEĞENEN DE VAR

CNN'in haberine göre, bazıları ise tabloyu çok beğendi ve eseri "güzel" olarak nitelendirdi. Bir kullanıcı "Bunu beğenen tek kişi ben miyim? Bu bir fotoğraf değil sanattır” yorumunu yaptı.

Tabloya tepki gösterenler sadece sosyal medya kullanıcıları olmadı.

Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında - 6

The Daily Telegraph'ın sanat eleştirmeni Alastair Sooke, bir makalesinde tablonun "dayanılmaz derecede kötü" olduğunu ve "Prenses ile en ufak bir benzerlik göstermediğini" söyledi.

Sooke "Acaba tarihte bundan daha düz, daha cansız bir kraliyet portresi var mıydı?" diye ekledi.

Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında - 7

İLK KEZ "PRENSES" ÜNVANIYLA BİR ETKİNLİĞE KATILMIŞTI

Kasım 2022'de gerçekten etkinlikte, Kate Middleton, "Galler Prensesi" olarak ilk resmi etkinliğinde boy göstermişti.

"Prenses" unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, kıyafet tercihini resmi davetlerle sık sık tasarımlarını giydiği Jenny Packham’dan yana kullanmıştı.

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Prenses Kate'in portresi tartışmaların odağında - 8

KRAL'IN PORTRESİ DE TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan , İngiltere Kralı Charles'ın tahta çıktıktan sonraki ilk resmi portresi de tartışma yarattı. Kırmızı rengin hakim olduğu portreyi beğenen de var, kan banyosuna benzeten de.

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