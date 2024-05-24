Pucca'nın ev sahibi dairenin son halini paylaştı: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum

Ev sahipleriyle yaşadığı polemiklerle gündemden düşmeyen ve kirasını ödemediği, evi mahvettiği iddia edilen Pucca (Selen Pınar Işık) daireden taşındı. Işık'ın ev sahibi, dairenin son halini paylaştı.

Pucca'nın ev sahibi dairenin son halini paylaştı: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum - 1

Geçtiğimiz aylarda Pucca olarak bilinen fenomen ve yazar Selen Pınar Işık, ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Işık'ın ev sahibi olduğunu söyleyen Jale Tuncer, sosyal medya fenomeninin 16 aydır kira ödemediğini söylemişti.

İki buçuk yıldır Pucca'nın evinde kiracı olarak oturduğunu söyleyen Jale Tuncer, "İyilikten maraz doğdu." diyerek Pucca'nın, ilk bir yıl kirayı eksik veya geç yatırdığını, 16 aydır da kira ödemediğini ve eve zarar verdiğini iddia etmişti.

Pucca ise hakkındaki iddialara karşı sessizliğini bozdu ve kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm. Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşındaki ve zaten yeterince zor günler geçirdik daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim."

N-LIFE HABERLERİ

Pucca'nın ev sahibi dairenin son halini paylaştı: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum - 2

Jale Tuncer sosyal medya hesabından Selen Pınar Işık'ın taşındığını ancak evi kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.

Dairenin fotoğraflarını payalaşan Tuncer, "Çok sevgili Pucca'dan geriye kalanlar. Ben kurtuldum ama yeni ev sahibine gerçekten çok üzülüyorum. Fotoğrafların ve videoların evime verdiği zararların hepsini burada paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Pucca'nın ev sahibi dairenin son halini paylaştı: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum - 3

Ev sahibi Tuncer "19 ay verilmemiş kira, ödenmeyen aidatlar, çalışmayan buzdolabı, kokusundan açılmayan fırın ve bulaşık makinesi, teslim ettiğimiz gibi bırakılmayan dolap kapakları, çıkartılmış prizler, darbe almış kapılar, devre dışı bırakılmış akıllı ev sistemi, sessizce bir özür dilemeden terkedilen ev" diye ekledi.

Pucca'nın ev sahibi dairenin son halini paylaştı: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum - 4

Tuncer sözlerini "Son 10 yılda iş sebebi ile 8 tane ev değiştirdik. Tek bir ev sahibimi dahi üzmedim. Arkamda toz dahi bırakmadan ayrıldık. Adını dahi anmak istemediğim kişi hakkında gündeme gelen konu hakkında tanıdığım, tanımadığım kişilerden son durumun ne olduğu hakkında mesajlar alıyorum. Hepsini cevaplayacağım" diye tamamladı.

Pucca'nın ev sahibi dairenin son halini paylaştı: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum - 5

ÜNSAL DA İSYAN ETMİŞTİ

Jale Tuncer ile mahkemelik olan fenomen ve yazar Pucca'ya bir suçlama da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan gelmişti. Ünsal, ev sahibi Jale Tuncer'e destek verdi.

Ünsal "Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı." diyen Ünsal, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…" açıklamasında bulundu.

Pucca'nın ev sahibi dairenin son halini paylaştı: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum - 6

Tuncer, Tuba Ünsal'ın açıklamasını yeniden paylaşarak "Tuba Ünsal söylemişti ama insanın inanası gelmemişti" dedi.

Pucca'nın ev sahibi dairenin son halini paylaştı: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum - 7

KENDİSİNE BİPOLAR TEŞHİSİ KONDUĞUNU AÇIKLADI

Işık ev sahibiyla yaşadığı polemiğin ardında kendisine "Bipolar duygulanım bozukluğu" teşhisi konduğunu duyurmuş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Burada sadece beni seven insanlar olduğunu düşünerek paylaşım yapacağım. Uzun zamandır mental olarak çökmüştüm, çoğunuz biliyorsunuz. Bunu açıklayıp açıklamama konusunda da kararsızım aslında sonra üstüme yapışıp her konuda 'Bunu kullanabilirler mi?' diye düşünüyorum. Ama benim gibi insanlarla da konuşup neler yapabiliriz ya da yapabilirim? Birbirimizi destekler miyiz? Belki işe yarar. Ben en fazla gerizekalıyım diye düşünürken Bipolar teşhisi konuldu. Üzgün müyüm, bazı şeylerin nedeni netleşti mi? Ne hissettiğimi bilmiyorum. İç içe geçmiş başka mental sorunlarımla keşke daha önce tedaviye başlasaymışım diyorum. Neyse öyle işte... Arada burayı not defteri gibi kullanırım, derdimi anlatırım. Bir de Marilyn de Bipolardı. Keşke kendimi bu kadar özdeştirmeseymişim."

DAHA FAZLA GÖSTER