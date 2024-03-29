Rap dünyası karıştı! 50 Cent'e tecavüz ve saldırı suçlaması

Ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'ın insan kaçakçılığı, fuhuş, saldırı, cinsel taciz gibi suçlamalarla gündeme gelmesinin ardından 2000'li yılların başına damga vuran 50 Cent, tecavüz suçlamasıyla gündeme geldi

Rap dünyası karıştı! 50 Cent'e tecavüz ve saldırı suçlaması - 1

"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan ünlü rapçi Diddy'nin (Puff Daddy) son dönemde birden fazla suçlamayla gündemde.

Cinsel taciz, tecavüz, seks ticareti, insan kaçakçılığıyla suçlanan rapçinin Miami ve Los Angeles'taki evlerine baskın yapılmıştı. Rapçi hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Öte yandan rapçinin eski sevgililisi Cassie,  geçtiğimiz yıl kasım ayında Diddy hakkında şikayette bulunmuşt ve 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü.

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Rap dünyası karıştı! 50 Cent'e tecavüz ve saldırı suçlaması - 2

Rap dünyasını karıştıran bu suçlamaların ardından 50 Cent'e eski sevgilisinden suçlama geldi.

"In da Club", "Ayo Technology" ve "Candy Shop" gibi şarkılarla tanınan rapçi, eski sevgilisi Daphne Joy tarafından tecavüz ve fiziksel şiddetle suçlanıyor.

Rap dünyası karıştı! 50 Cent'e tecavüz ve saldırı suçlaması - 3

OĞLUNUN VELAYETİNİ İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

2012'de ayrılan çiftin bir oğlu bulunuyor.

Rapçi Diddy'nin evine yapılan baskının ardından Daphne Joy'un adı da davada yer almıştı. Bu da, 50 Cent'in oğullarının tek velayetini almak için başvuruda bulunmayı planladığını ortaya çıkardı.

Rap dünyası karıştı! 50 Cent'e tecavüz ve saldırı suçlaması - 4

"OĞLUNU 2 YILDA 10 KEZ GÖRDÜN"

Daphne Joy sosyal medya üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Güvenliğimiz tehlikeye girene kadar her şey sizin için şakadan ibarettir, ki bu şu anda oluyor. İnsanların hayatlarına gerçek bir yıkım ve kaos yaşatıyorsunuz. Oğluna baba olma fırsatı vermek için New York'a taşındık. Onu 2 yıl içinde 10 kez görmüşsündür. Oğlumuza, senin asla hak etmediğin bir imajı savunmaktan ve korumaktan yoruldum.”

Rap dünyası karıştı! 50 Cent'e tecavüz ve saldırı suçlaması - 5

Joy sözlerine "Bana tecavüz etmek ve fiziksel olarak taciz etmek gibi gerçek kötü eylemlerinize odaklanalım. Bana karşı yaptığın bu son ve son asılsız saldırılarla, bir baba olarak ailemizi koruman konusunda sana duyduğum son umudu da kalıcı olarak yok ettin. Son ve son kez kalbimizi kırdın" diye devam etti.

Rap dünyası karıştı! 50 Cent'e tecavüz ve saldırı suçlaması - 6

İddialara ünlü rapçiden yanıt gecikmedi.

Rapçi "On iki yaşındaki çocuğumun annesi Daphne Joy ile ilgili yakın zamanda bir davada sunulan rahatsız edici iddialar, oğlum Sire'ı korumak için gerekli tüm yasal işlemleri yapmamı gerektirdi. Daphne Joy'un yaptığı yanlış ve temelsiz suçlamalar, açıkça oğlumun velayetini tek başıma alma kararıma yanıttır. Oğlum Sire, benim asıl önceliğim ve onu güvenli bir ortamda tutmak şu anda tek odak noktam" dedi

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