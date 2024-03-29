Rap dünyası karıştı! 50 Cent'e tecavüz ve saldırı suçlaması
Ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'ın insan kaçakçılığı, fuhuş, saldırı, cinsel taciz gibi suçlamalarla gündeme gelmesinin ardından 2000'li yılların başına damga vuran 50 Cent, tecavüz suçlamasıyla gündeme geldi
"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan ünlü rapçi Diddy'nin (Puff Daddy) son dönemde birden fazla suçlamayla gündemde.
Cinsel taciz, tecavüz, seks ticareti, insan kaçakçılığıyla suçlanan rapçinin Miami ve Los Angeles'taki evlerine baskın yapılmıştı. Rapçi hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.
Öte yandan rapçinin eski sevgililisi Cassie, geçtiğimiz yıl kasım ayında Diddy hakkında şikayette bulunmuşt ve 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü.