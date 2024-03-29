Rap dünyası karıştı! 50 Cent'e tecavüz ve saldırı suçlaması

"OĞLUNU 2 YILDA 10 KEZ GÖRDÜN"

Daphne Joy sosyal medya üzerinden şu paylaşımda bulundu:



"Güvenliğimiz tehlikeye girene kadar her şey sizin için şakadan ibarettir, ki bu şu anda oluyor. İnsanların hayatlarına gerçek bir yıkım ve kaos yaşatıyorsunuz. Oğluna baba olma fırsatı vermek için New York'a taşındık. Onu 2 yıl içinde 10 kez görmüşsündür. Oğlumuza, senin asla hak etmediğin bir imajı savunmaktan ve korumaktan yoruldum.”