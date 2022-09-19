Reha Muhtar'dan '13 yaşındaki kızına şiddet' iddialarına yanıt

Haberler | 19.09.2022 - 11:10
Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi, ünlü sunucu Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddia etmişti. Uğur, kızının Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklamıştı.
Uğur, iddiasını şu sözlerle dile getirmişti:
"Mina, babası Reha'nın çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta 'Bu sefer çok kötü dövdü' diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm."
Bu iddialara Reha Muhtar'dan cevap gecikmedi. Muhtar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi.
Öte yandan Muhtar, çocuğunun ifadesini de paylaştı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızı Mina, ifadesinde "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" ifadelerini kullandı.
Uzun bir süre şarkıcı Nilüfer ile birliktelik yaşayan Reha Muhtar daha sonra oyuncu Deniz Uğur ile evlenmiş bu evliliğinden ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz oldu. Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'ya da babalık yapan Muhtar, onu biyolojik çocuklarıyla sık sık bir araya getirdi.
Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçtiğimiz haftalarda nafaka haberleri ile gündeme gelmişti. Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'in ellerini ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıkmıştı.
Muhtar'a karşı geçen yıllarda velayet davası açan Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
Deniz Uğur dilekçesinde "Şikayetçi olduğum Reha Muhtar benim çocuklarımın babasıdır. Kendisiyle uzun zamandır ayrıyız. 2 müşterek çocuğumuz bulunur. Çocukların velayeti babalarındadır. İstanbul Aile Mahkemesi kararıyla şahsi münasebet günü 12.09.2022 tarihinde çocuklarım Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i Tarabya'da bulunan okullarından aldım. Birlikte eve geldik akşam saatlerinde ikamette bulunduğum sırada kızım Mina babası Reha'nın önceki cuma günü kendisini çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta bu sefer çok kötü dövdü diyerek önceki davranışlarını teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp dizilerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm. Çocuk hafta sonu babasının evine döneceği için çok tedirgin ve korkuyordu. Bana 'Eğer babamdan şikayetçi olursan beni öldürür' dedi. Bu konuşmalar sırasında yalnızdık kızımı sakinleştirip Kavacık Medistate Hastanesi'ne götürdüm. Kızımı orada muayene eden doktor bile çocuğun korktuğunu ve psikolojisinin bozuk olduğunu anladı. Bu durumu bana aktardı. Kızımın ikiz kardeşi oğlum Poyraz da tamamen içine kapanmış durumda. Muhtemelen diğer çocuğum da babası tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmaktadır her iki çocuğumu da darp eden eski eşimden şikayetçiyim."
Delilleri inceleyen mahkeme Reha Muhtar'a 1 aylık uzaklaştırma kararı verdi.