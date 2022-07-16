Ricky Martin hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet iddiası

Yeğeninin iddiasına göre; Ricky Martin, ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; Dennis Yadiel Sanchez ile Ricky Martin, yedi ay süren bir ilişki yaşadı. Ancak o sırada Martin, Sanchez'e hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladı.