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Ricky Martin hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet iddiası

Haberler | 16.07.2022 - 16:31

Ricky Martin'in yeğeni ile yedi ay ilişki yaşadığı iddiası edildi. Yıldız şarkıcı hem fiziksel hem de psikolojik şiddet iddialarından suçlu bulunursa 50 yıla kadar hapis cezası alabilir. Martin ise iddiaları yalanlayarak "Yargı yoluyla karşılık vereceğim" dedi.

Ricky Martin hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet iddiası - 1

Geçtiğimiz haftalarda eski menajeri Rebecca Drucker tarafından kendisine olan milyonlarca dolarlık borcunu ödememekle suçlanan Ricky Martin, bu kez taciz suçlamasıyla karşı karşıya.

Ricky Martin hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet iddiası - 2

Ünlü şarkıcının yeğeni Dennis Yadiel Sanchez ile yedi ay ilişki yaşadığı, bu süreçte fiziksel ve psikolojik şiddet de uyguladığı ileri sürüldü.

Ricky Martin hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet iddiası - 3

Yeğeninin iddiasına göre; Ricky Martin, ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; Dennis Yadiel Sanchez ile Ricky Martin, yedi ay süren bir ilişki yaşadı. Ancak o sırada Martin, Sanchez'e hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladı.

Ricky Martin hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet iddiası - 4

Dennis Yadiel Sanchez'in iddiasına göre; ilişki iki ay önce bitti. Fakat şarkıcı, kendisini aramaya ve hatta evinin etrafında dolaşmaya devam etti. Sanchez, aynı zamanda Martin'in alkol ve uyuşturucu sağladığını da ileri sürdü.

Ricky Martin hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet iddiası - 5

Ünlü şarkıcı ise yeğeni tarafından ortaya atılan bu iddialara sözcüsü aracılığıyla yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Martin, anlatılanların tamamen yalan ve uydurma olduğunu savundu.

Ricky Martin hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet iddiası - 6

Ayrıca Ricky Martin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda verilen uzaklaştırma kararı tamamen asılsız iddialara dayanıyor. Bu yüzden yargı yoluyla karşılık vereceğim. Çünkü bu süregiden bir yasal süreç. Şu anda ayrıntılandıramam. Bana gönderdiğiniz sayısız destek mesajı için teşekkür ederim" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

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