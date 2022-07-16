Ricky Martin hakkında fiziksel ve psikolojik şiddet iddiası

Haberler | 16.07.2022 - 16:31
Geçtiğimiz haftalarda eski menajeri Rebecca Drucker tarafından kendisine olan milyonlarca dolarlık borcunu ödememekle suçlanan Ricky Martin, bu kez taciz suçlamasıyla karşı karşıya.
Ünlü şarkıcının yeğeni Dennis Yadiel Sanchez ile yedi ay ilişki yaşadığı, bu süreçte fiziksel ve psikolojik şiddet de uyguladığı ileri sürüldü.
Yeğeninin iddiasına göre; Ricky Martin, ilişkinin bitmesini kabullenemedi ve yeğeninin peşini bırakmak istemedi. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre; Dennis Yadiel Sanchez ile Ricky Martin, yedi ay süren bir ilişki yaşadı. Ancak o sırada Martin, Sanchez'e hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uyguladı.
Dennis Yadiel Sanchez'in iddiasına göre; ilişki iki ay önce bitti. Fakat şarkıcı, kendisini aramaya ve hatta evinin etrafında dolaşmaya devam etti. Sanchez, aynı zamanda Martin'in alkol ve uyuşturucu sağladığını da ileri sürdü.
Ünlü şarkıcı ise yeğeni tarafından ortaya atılan bu iddialara sözcüsü aracılığıyla yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Martin, anlatılanların tamamen yalan ve uydurma olduğunu savundu.
Ayrıca Ricky Martin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda verilen uzaklaştırma kararı tamamen asılsız iddialara dayanıyor. Bu yüzden yargı yoluyla karşılık vereceğim. Çünkü bu süregiden bir yasal süreç. Şu anda ayrıntılandıramam. Bana gönderdiğiniz sayısız destek mesajı için teşekkür ederim" dedi.