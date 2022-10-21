Rihanna hamileliği spora benzetti

Müzisyen kimliğinin yanı sıra milyarder bir girişimci olarak da adından sıkça söz ettiren Rihanna, markası Savage X Fenty'yi genişleteceğini duyurdu. Yeni bir spor giyim serisi piyasaya süreceğini belirten Barbadoslu şarkıcı, hamileliği hakkında da konuştu.
Savage X Fenty Sport adındaki yeni koleksiyonunu görücüye çıkarmaya hazırlanan şarkıcı, Vogue dergisine verdiği röportajda hamilelik sonrası spor giyime yönelmenin onun için çok doğal bir gelişme olduğundan bahsetti.
ASAP Rocky ile ilk çocuklarını kucağına alan yıldız, "Günlük hayattan ilham aldım. Her şey bir spordur. Hamile olmak da bir spordur” ifadelerini kullandı.
İç çamaşırından ilham alan parçalar, taytlar ve dekolteli sütyenlerin yer aldığı koleksiyonda spor giyim tasarımcısı olan Adam Selman ile çalışan müzisyen, “Parçalar çekici ve sizi sarıyor, aynı zamanda işlevsel ve tüm Sport koleksiyonunu tanımlayan şey de bu” dedi.
Şarkıcı, ASAP Rocky ile birlikteliğinden ilk bebeğini 13 Mayıs'ta dünyaya getirmişti. Bebeğin adı hala açıklanmadı.
Öte yandan şarkıcı 2023 Super Bowl devre arasında gösteri yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'daki performansıyla ilgili ilk kez konuşan yıldız, “Çok gerginim” dedikten sonra “Ama çok da heyecanlıyım” diye ekledi.
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.
Super Bowl organizatörleri de dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından birinde sahne alacak olan şarkıcı için “jenerasyonun yeteneği” ifadesini kullanmıştı.