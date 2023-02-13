Rihanna ikinci çocuğuna hamile! Superbowl devre arası şovunda açıkladı

Dokuz Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna, ikinci çocuğuna hamile! 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, dün gece Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda, ikinci hamilelik haberiyle hayranlarını şaşırttı.
İlk çocuğunu dokuz ay önce dünyaya getiren Rihanna, Arizona'daki State Farm Stadyumu'ndaki Super Bowl şovunda, büyüyen karnını gözler önüne serdi.
Şarkıcı, hamilelik haberini, sahne performansının bitmesinden kısa süre sonra doğruladı.
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan Rihanna, ilk çocuğunu 13 Mayıs 2022'de dünyaya getirmişti.
Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Rihanna, henüz çocuğunun adını bile açıklamadı.
Öte yandan ünlü şarkıcı, Super Bowl devre arası gösterisiyle büyük beğeni topladı. Sahneye bir platformdan inmesi büyük alkış aldı.
Rihanna, en son 2018'de DJ Khaled ile aynı sahneyi paylaşmıştı.
Super Bowl maçının dün geceki açılış töreninde ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremler için yardım çağrısında bulunuldu.
Amerikan Kızıl Haçı’nın bağış bağlantısı verildi ve şöyle denildi:
“Bugün Super Bowl için buradayız ama Türkiye ve Suriye’deki son deprem felaketlerini de farkındayız. Dualarımız onlarla. Bütün sporseverleri yardım çabalarını desteklemeye çağırıyoruz.’’