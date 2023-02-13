Rihanna ikinci çocuğuna hamile! Superbowl devre arası şovunda açıkladı

DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Super Bowl maçının dün geceki açılış töreninde ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremler için yardım çağrısında bulunuldu.

Amerikan Kızıl Haçı’nın bağış bağlantısı verildi ve şöyle denildi:

“Bugün Super Bowl için buradayız ama Türkiye ve Suriye’deki son deprem felaketlerini de farkındayız. Dualarımız onlarla. Bütün sporseverleri yardım çabalarını desteklemeye çağırıyoruz.’’