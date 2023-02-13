Rihanna ikinci çocuğuna hamile! Superbowl devre arası şovunda açıkladı

Dün gece Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu ilan etti.

Rihanna ikinci çocuğuna hamile! Superbowl devre arası şovunda açıkladı - 1

Dokuz Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna, ikinci çocuğuna hamile! 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, dün gece Amerikan Futbolu Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'un devre arası şovunda, ikinci hamilelik haberiyle hayranlarını şaşırttı.

Rihanna ikinci çocuğuna hamile! Superbowl devre arası şovunda açıkladı - 2

İlk çocuğunu dokuz ay önce dünyaya getiren Rihanna, Arizona'daki State Farm Stadyumu'ndaki Super Bowl şovunda, büyüyen karnını gözler önüne serdi.

Rihanna ikinci çocuğuna hamile! Superbowl devre arası şovunda açıkladı - 3

Şarkıcı, hamilelik haberini, sahne performansının bitmesinden kısa süre sonra doğruladı.

Rihanna ikinci çocuğuna hamile! Superbowl devre arası şovunda açıkladı - 4

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birliktelik yaşayan Rihanna, ilk çocuğunu 13 Mayıs 2022'de dünyaya getirmişti.

Rihanna ikinci çocuğuna hamile! Superbowl devre arası şovunda açıkladı - 5

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Rihanna, henüz çocuğunun adını bile açıklamadı.

Rihanna ikinci çocuğuna hamile! Superbowl devre arası şovunda açıkladı - 6

Öte yandan ünlü şarkıcı, Super Bowl devre arası gösterisiyle büyük beğeni topladı. Sahneye bir platformdan inmesi büyük alkış aldı.

Rihanna, en son 2018'de DJ Khaled ile aynı sahneyi paylaşmıştı.

Rihanna ikinci çocuğuna hamile! Superbowl devre arası şovunda açıkladı - 7

DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM ÇAĞRISI YAPILDI

Super Bowl maçının dün geceki açılış töreninde ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremler için yardım çağrısında bulunuldu.

Amerikan Kızıl Haçı’nın bağış bağlantısı verildi ve şöyle denildi: 

“Bugün Super Bowl için buradayız ama Türkiye ve Suriye’deki son deprem felaketlerini de farkındayız. Dualarımız onlarla. Bütün sporseverleri yardım çabalarını desteklemeye çağırıyoruz.’’

N-LIFE HABERLERİ

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