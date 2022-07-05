Rihanna üst üste üçüncü kez zirvede

Rihanna, “Para benim için amaç olmadı; her zaman bir başkasına yardım edebileceğim bir araçtı. Dünya, sizi gerçekten yanlış şeylerin öncelikli olduğuna inandırabilir ve bu, hayatın özünü, hayatta olmanın ne demek olduğunu gerçekten kaçırmanıza neden olur" demişti.