Rihanna'dan Super Bowl yorumu: Gergin ve heyecanlıyım

Rihanna, 2023 Super Bowl devre arasında sahne alacağı haberlerinin ardından sessizliğini bozdu. Los Angeles’ta alışveriş yaparken görüntülenen 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 12 Şubat’ta oynanacak Amerikan Futbol Ligi final maçı olan Super Bowl’da gerçekleştireceği şovla ilgili konuştu.
‘Riri’ lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı, “Çok gerginim” dedikten sonra “Ama çok da heyecanlıyım” diye ekledi.
Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.
Müzik sektöründen bir süredir uzak kalan ve 2023 Super Bowl devre arası şovuyla sahnelere geri dönmeye hazırlanan Rihanna, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla gelecek sene Super Bowl’da sahne alacağını açıklamıştı.
Super Bowl organizatörleri de dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından birinde sahne alacak olan şarkıcı için “jenerasyonun yeteneği” ifadesini kullanmıştı.
Geçtiğimiz yıl Super Bowl devre arası sahnesinde Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blidge ve Kendrick Lamar sahne almıştı.
Super Bowl'da daha önce Beyonce, Lady Gaga, Katy Perry ve The Weeknd gibi isimler akılda kalan şovlar sergilemişti.