Robert De Niro'dan sahnede beklenmedik çıkış: Konuşmamı makasladılar!
Oscar'lı aktör Robert De Niro, Gotham Ödülleri töreninde, konuşmasının makaslandığını söyleyerek, cebinden telefonunu çıkardı ve konuşmasının tamamını okudu: Buna nasıl cesaret ederler?
Gotham Film ve Medya Enstitüsü tarafından verilen Gotham Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Usta aktör Robert De Niro'nun ödül törenindeki konuşması, planlandığı gibi gitmedi. De Niro, beklenmedik çıkışıyla herkesi şaşırttı.