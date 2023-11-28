Robert De Niro'dan sahnede beklenmedik çıkış: Konuşmamı makasladılar!

"BUNA NASIL CESARET EDERLER?"

De Niro, konuşmasının "Dolunay Katilleri" filminin arkasındaki Apple stüdyosu ve Gotham Ödülleri yetkilileri tarafından şekillendirildiğini belirtti.

De Niro, "Bunları söyleyeceğim ama Apple'a ve onlara teşekkür ederim, Gotham'lar, Apple, falan filan... Ama yaptıklarından sonra onlara teşekkür etmek istemiyorum. Gerçekten buna nasıl cesaret ederler?” diye sözlerini bitirdi.