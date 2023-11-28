Robert De Niro'dan sahnede beklenmedik çıkış: Konuşmamı makasladılar!

Oscar'lı aktör Robert De Niro, Gotham Ödülleri töreninde, konuşmasının makaslandığını söyleyerek, cebinden telefonunu çıkardı ve konuşmasının tamamını okudu: Buna nasıl cesaret ederler?

Robert De Niro'dan sahnede beklenmedik çıkış: Konuşmamı makasladılar! - 1

Gotham Film ve Medya Enstitüsü tarafından verilen Gotham Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Usta aktör Robert De Niro'nun ödül törenindeki konuşması, planlandığı gibi gitmedi. De Niro, beklenmedik çıkışıyla herkesi şaşırttı.

N-LIFE HABERLERİ

Robert De Niro'dan sahnede beklenmedik çıkış: Konuşmamı makasladılar! - 2

"KONUŞMAMI KESTİLER"

80 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, New York'ta düzenlenen törende, kendisinin de Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone ile birikte başrolleri paylaştığı, Martin Scorsese'nin "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon) filmi için "Tarihsel Simge ve Yaratıcıya Saygı" ödülünü vermek üzere sahneye çıktı.

De Niro, Osage şefi Geoffrey Standing Bear'ın uzun metrajlı videosunun oynatılmasının ardından hazırladığı konuşmayı sahnede okudu ve konuşmasının başlangıcının kesildiğini söyledi.

Robert De Niro'dan sahnede beklenmedik çıkış: Konuşmamı makasladılar! - 3

Daha sonra telefonunu çıkaran ünlü aktör, konuşmasının kesilmemiş halini telefonundan okudu.

"Tarih, artık tarih değil. Gerçek, gerçek değil ve gerçekler bile alternatif gerçeklerle değiştiriliyor. Komplo teorileri ve çirkinlik tarafından yönlendiriliyor” diye söze başlayan De Niro, sözlerini şöyle sürdürdü:

Robert De Niro'dan sahnede beklenmedik çıkış: Konuşmamı makasladılar! - 4

“Florida'da genç öğrencilere kölelerin kişisel çıkarları için kullanılabilecek beceriler geliştirdikleri öğretiliyor. Eğlence endüstrisi bu iltihaplı hastalığa karşı dirençli değil. Dük John Wayne'in Yerli Amerikalılar hakkında söylediği meşhur söz şöyleydi:

'Bu büyük ülkeyi onlardan almakla yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. Yeni topraklara ihtiyaç duyan çok sayıda insan vardı ve Kızılderililer bencilce bu toprakları kendilerine saklamaya çalışıyorlardı.'”

Robert De Niro'dan sahnede beklenmedik çıkış: Konuşmamı makasladılar! - 5

TRUMP'I ELEŞTİRDİ

Taxi Driver filminin yıldızı, “Yalan söylemek, şarlatanın cephaneliğindeki başka bir araç haline geldi. Eski başkan, dört yıllık görev süresi boyunca bize 30 binden fazla yalan söyledi ve mevcut intikam kampanyasını sürdürüyor. Tüm yalanlarına rağmen ruhunu gizleyemiyor. Zayıflara saldırıyor, doğanın armağanlarını yok ediyor ve saygısızlığını gösteriyor, örneğin Pocahontas'ı hakaret olarak kullanıyor” şeklinde konuştu.

Robert De Niro'dan sahnede beklenmedik çıkış: Konuşmamı makasladılar! - 6

"BUNA NASIL CESARET EDERLER?"

De Niro, konuşmasının "Dolunay Katilleri" filminin arkasındaki Apple stüdyosu ve Gotham Ödülleri yetkilileri tarafından şekillendirildiğini belirtti.

De Niro, "Bunları söyleyeceğim ama Apple'a ve onlara teşekkür ederim, Gotham'lar, Apple, falan filan... Ama yaptıklarından sonra onlara teşekkür etmek istemiyorum. Gerçekten buna nasıl cesaret ederler?” diye sözlerini bitirdi.

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