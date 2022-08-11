Roger Federer rüyayı gerçeğe çevirdi

Bir anda karşısına çıkan Federer'in "Bir anlaşmamız vardı değil mi? Hazır mısın maça?" sorusuna olumlu yanıt veren Izyan Ahmad, rakibiyle neşeli bir gösteri müsabakasına çıktı. Hayranı olduğu tenis efsanesiyle korta çıkan Zizou, yaşananları, "Hayatımın en güzel günü" sözleriyle özetledi.





