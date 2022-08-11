Roger Federer rüyayı gerçeğe çevirdi

Haberler | 11.08.2022 - 08:00
Roger Federer minik hayranını kırmadı. 2017'de efsane tenisçinin basın toplantısına katılan Zizou'nun rüyası, 5 yıl sonra gerçeğe dönüştü.
Kariyerinin son dönemindeki Federer, genç tenisçiyi İsviçre'de ağırladı. 41 yaşındaki tenisçi, sponsorunun düzenlediği etkinlikte, Zizou'ya unutulmaz anlar yaşattı.
ABD'de John McEnroe Tenis Akademisi'nde eğitimini sürdüren Zizou, antrenmanlara başlamak amacıyla İsviçre'nin Zürih kentine geldi.
Bir anda karşısına çıkan Federer'in "Bir anlaşmamız vardı değil mi? Hazır mısın maça?" sorusuna olumlu yanıt veren Izyan Ahmad, rakibiyle neşeli bir gösteri müsabakasına çıktı. Hayranı olduğu tenis efsanesiyle korta çıkan Zizou, yaşananları, "Hayatımın en güzel günü" sözleriyle özetledi.
NE OLMUŞTU?
‘Zizou’ lakabıyla bilinen Hindistan asıllı ABD'li Izyan Ahmad adındaki tenis öğrencisi, henüz 6 yaşındayken 2017 yılında katıldığı Federer'in basın toplantısında, "8-9 yıl daha tenis oynayabilir misiniz? Böylece, profesyonel tenisçi olduğumda sizinle maça çıkabilirim" demiş, İsviçreli tenisçi ise gülerek, bunu gerçekleştirmek için söz vermişti.
Sakatlıkları sebebiyle 1 senedir maça çıkmayan Federer, eylül ayındaki Laver Cup ile kortlara dönecek.