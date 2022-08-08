Roger Waters ABD Başkanı Joe Biden’ı ‘savaş suçlusu’ ilan etti

"UKRAYNA'DAKİ YANGINI KÖRÜKLÜYOR"

Konuyla ilgili CNN'e röportaj veren Rogers neden Biden için bu tanımı kullandığını açıkladı. CNN spikeri Michael Smerconish’e konuşan şarkıcı, Biden için "Ukrayna'daki yangını körüklüyor. Bu çok büyük bir suç. ABD neden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi müzakere etmeye, kaç ölüme yol açtığını bilmediğimiz bu korkunç savaşı sona erdirmeye teşvik etmiyor? Kaç Rusun öldüğünü bilmiyoruz” dedi.