Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Marmaris limanına yanaştı.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te - 1

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen, İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'in  lüks yatı Marmaris'e demirledi.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te - 2

Abramoviç'in yaz boyu Muğla kıyılarında bulunan Bermuda Adaları bayraklı yatı, Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlandı.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te - 3

Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yat, rüzgarlı havaya rağmen limandaki vatandaşlar ve turistlerce ilgiyle izlendi.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te - 4

Ultra lüks yatın limanda 5 hafta kalacağı öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

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