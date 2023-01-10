Rus milyarder Abramoviç'in yatı Marmaris'te

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen, İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramoviç'in lüks yatı Marmaris'e demirledi.
Abramoviç'in yaz boyu Muğla kıyılarında bulunan Bermuda Adaları bayraklı yatı, Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlandı.
Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yat, rüzgarlı havaya rağmen limandaki vatandaşlar ve turistlerce ilgiyle izlendi.
Ultra lüks yatın limanda 5 hafta kalacağı öğrenildi.