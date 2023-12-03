Rüzgar nedeniyle konser iptali tartışması devam ediyor: Melike Şahin cephesinden yeni açıklama

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanata

yaklaşımını ve kültür endüstrisine katkılarını

takdirle izleyen bir ekip olarak, bugün bize yaşatılan zincirleme acemiliklerin birkaç kişiden kaynaklandığını ve Büyükşehir Belediyesi’ne mâl edilemeyeceğini, benzer şekilde bu kararı

sanatçımız Melike Şahin almış gibi göstermenin de asla doğru olmadığını belirtmek istiyoruz.



Konseri ertelemek sanatçımızdan bağımsız alınmış, tamamen teknik bir karardı

ve bu kararı tedarikçi firmaların ve prodüksiyon ekiplerimizin görüşünü aldıktan sonra verdik.

Bir ülkenin ne kadar gelişmiş olduğunun en önemli göstergelerinden biri de

o ülkede insan hayatına verilen değerdir.

Buradan bakıldığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden farklı bir yerde olmadığımıza inanıyoruz.



Konsere gelen tüm öğretmenlerimizin ve müzikseverlerin yaşadığı mağduriyetten ötürü derin bir üzüntü duyduğumuzu tekrar belirtmek isteriz."