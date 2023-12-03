Rüzgar nedeniyle konser iptali tartışması devam ediyor: Melike Şahin cephesinden yeni açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği öğretmenlere özel konserde sahne alacak olan şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle konsere çıkmadı. Saatlerce konser alanında bekleyen öğretmenler şarkıcıya tepki gösterdi. Önce Melike Şahin'den, ardından İBB'den açıklama geldi. İBB'nin, Şahin'in ekibini suçladığı açıklama üzerine Şahin'in menajerlik şirketinden yeni bir açıklama yapıldı.
Şarkıcı Melike Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Feshane'de öğretmenlere özel düzenlediği konserde, rüzgar gerekçesiyle sahneye çıkmadı.
3 saat konser alanında bekleyen yüzlerce öğretmen şarkıcıya tepki gösterdi.