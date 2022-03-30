Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth Prens Philip'in anma töreninde

Haberler | 30.03.2022 - 10:26
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçen yıl hayata veda eden eşi Prens Philip için düzenlenen anma törenine katıldı.
Törene oğlu Prens Andrew ile birlikte katılan ve bir süredir baston kullanan Kraliçe, törenin düzenlendiği Westminister Abbey'ye uzun bir mesafeyi yürümesini gerektiren yoldan değil de daha az mesafe kat edeceği kısa yoldan girdi.
Cinsel istismar davasıyla zor günler geçiren Prens Andrew, Kraliçe'nin her adımında yanında en büyük destekçisiydi.
Londra'da düzenlenen törene İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da aralarında olduğu 500 davetli katıldı.
Cenazeye katılan Prens Philip'in torunlarından Prens Harry ve Meghan Markle'ın katılmadığı törende Karayipler gezisinden dönen Prens William ile Kate Middleton yer aldı.
Törene ayrıca Belçika, İsveç, Danimarka, Hollanda ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 30 kraliyet ailesi üyesi de katıldı.
95 yaşındaki kraliçe, Ekim ayında açıklanmayan bir hastalık nedeniyle bir geceyi hastanede geçirdiğinden bu yana etkinliklere katılmıyordu.
Edinburgh Dükü Philip, 100. doğum gününe iki ay kala, Nisan ayında Windsor kalesinde vefat etmişti.