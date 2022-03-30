Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth Prens Philip'in anma töreninde

Haberler | 30.03.2022 - 10:26

Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tekerlekli sandalyeyle dolaştığı iddia edilen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth beş ayın ardından eşi Prens Philip için düzenlenen anma töreninde görüntülendi.

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth Prens Philip'in anma töreninde - 1

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçen yıl hayata veda eden eşi Prens Philip için düzenlenen anma törenine katıldı.

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth Prens Philip'in anma töreninde - 2

Törene oğlu Prens Andrew ile birlikte katılan ve bir süredir baston kullanan Kraliçe, törenin düzenlendiği Westminister Abbey'ye uzun bir mesafeyi yürümesini gerektiren yoldan değil de daha az mesafe kat edeceği kısa yoldan girdi.

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth Prens Philip'in anma töreninde - 3

Cinsel istismar davasıyla zor günler geçiren Prens Andrew, Kraliçe'nin her adımında yanında en büyük destekçisiydi.

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth Prens Philip'in anma töreninde - 4

Londra'da düzenlenen törene İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da aralarında olduğu 500 davetli katıldı.

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth Prens Philip'in anma töreninde - 5

Cenazeye katılan Prens Philip'in torunlarından Prens Harry ve Meghan Markle'ın katılmadığı törende Karayipler gezisinden dönen Prens William ile Kate Middleton yer aldı.

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth Prens Philip'in anma töreninde - 6

Törene ayrıca Belçika, İsveç, Danimarka, Hollanda ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 30 kraliyet ailesi üyesi de katıldı.

Sağlık sorunlarıyla gündemde olan Kraliçe Elizabeth Prens Philip'in anma töreninde - 7

95 yaşındaki kraliçe, Ekim ayında açıklanmayan bir hastalık nedeniyle bir geceyi hastanede geçirdiğinden bu yana etkinliklere katılmıyordu.
Edinburgh Dükü Philip, 100. doğum gününe iki ay kala, Nisan ayında Windsor kalesinde vefat etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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