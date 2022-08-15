Salman Rüşdi saldırısını eleştiren Harry Potter yazarı J.K Rowling'e ölüm tehdidi

WARNER BROS’TAN KINAMA



Rowling'in Harry Potter kitap serisini filmleştiren prodüksiyon şirketi Warner Bros Discovery (WBD) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, yazara yönelik tehditlerin "Şiddetle kınandığı" ifade edilerek, “Onun ve fikirlerini cesurca ifade eden tüm yazarların yanındayız. WBD, ifade özgürlüğüne, barışçıl söyleme ve kamusal alanda görüşlerini bildirenleri desteklemeye inanıyor” dedi.