Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaförden para ödemeden kaçtı iddiası

Danış "Sonra bu iş artık yargıya yansıyınca, haberlere çıkınca dün Ali Bey bizimle iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söylediler. Herhalde tatlıya bağlanacak diye düşünüyorum. Ama yapılan hoş değildi gerçekten. Uğraşmış arkadaşlar burada. Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durum olmasından biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık doğrusu. Ali Bey ödemeyi yapacağını, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi" diye konuştu.