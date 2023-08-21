Şarkıcı Pink'ten boşanma sürecindeki Britney Spears'a destek

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Pink, Sam Asghari ile 14 aylık evliliğini bitirme kararı alan Britney Spears'a destek olmak için şarkı sözlerini değiştirdi.

Şarkıcı Pink'ten boşanma sürecindeki Britney Spears'a destek - 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Britney Spears, 14 aylık evliliğin ardından Sam Asghari ile boşanma kararı aldı.

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Şarkıcı Pink'ten boşanma sürecindeki Britney Spears'a destek - 2

Boşanma haberlerinin ardından Spears, "Herkesin bildiği gibi, Sam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl için uzun bir süre, bu yüzden biraz şoke oldum. Ama nedenini açıklamak için burada, değilim çünkü bu hiç kimseyi ilgilendirmez!" dedi ve ekledi:

"Ama dürüst olmak gerekirse bu acıyı artık kaldıramıyorum! Kalbimi eriten o kadar çok mesaj alıyorum ki, size teşekkür ederim. Çok uzun zamandır güçlü görünmeye çalışıyorum. Instagram’daki hayatım mükemmel görünebilir ama bunun gerçeklikten çok uzak olduğunu bence hepimiz biliyoruz! Duygularımı ve gözyaşlarımı, gerçekten nasıl hissettiğimi göstermek isterdim ama her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım. Babamın güçlü askeri olmasaydım, doktorlar tarafından tedavi edilmem için bir yerlere gönderilirdim. Koşulsuz sevilmeniz gerekiyor, belirli koşullarda değil! Bu yüzden güçlü kalmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Açıkçası çok iyiyim."

Şarkıcı Pink'ten boşanma sürecindeki Britney Spears'a destek - 3

Spears'la arkadaş olan Pink, 17 Ağustos Perşembe günü desteğini açıkça dile getirmek için yıldızın adının geçtiği şarkılarından birinin sözlerini değiştirdi.

Şarkıcı Pink'ten boşanma sürecindeki Britney Spears'a destek - 4

2001'de piyasaya sürülen "Don't Let Me Get Me" şarkısının orijinal sözlerinde Pink, "Bıktım kıyaslanmaktan/ Lanet Britney Spears'la/ O çok güzel/ Ki ben değilim işte" diyordu.

Şarkıcı Pink'ten boşanma sürecindeki Britney Spears'a destek - 5

Ancak Pink, son konseri sırasında "lanet" kelimesini "tatlı"yla değiştirdi. Şarkı sözünün değiştirilmesinin ardından seyircilerin alkışladığı duyuldu.

O anın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Kısa video viral hale gelirken, birçok hayran Pink'i bu jestinden dolayı kutladı.

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