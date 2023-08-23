Şarkıcılar neden menajerleri Scooer Braun ile yollarını ayırıyor?
Müzik dünyasının ünlü isimleri, menajer Scooter Braun ile birer birer yollarını ayırmaya başladı. Justin Bieber ve Ariana Grande gibi yıldızların, yıllarca büyük işlere imza attığı Braun ile çalışmayı bırakması merak konusu oldu.
Scooter Braun, ABD müzik piyasasının en yüksek profilli menajerlerinden biri olarak görülüyor. Çocuk yaşta dünya yıldızı olan Justin Bieber ve ödüllere doymayan Ariana Grande, Braun'un en ünlü müşterileri arasında yer alıyor.
Şarkıcılarla imza attığı çalışmalarla müzik dünyasında adeta dev bir imparatorluk kuran menajer, şu sıralar prestij kaybı yaşıyor.