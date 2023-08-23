Şarkıcılar neden menajerleri Scooer Braun ile yollarını ayırıyor?

Müzik dünyasının ünlü isimleri, menajer Scooter Braun ile birer birer yollarını ayırmaya başladı. Justin Bieber ve Ariana Grande gibi yıldızların, yıllarca büyük işlere imza attığı Braun ile çalışmayı bırakması merak konusu oldu.

Şarkıcılar neden menajerleri Scooer Braun ile yollarını ayırıyor? - 1

Scooter Braun, ABD müzik piyasasının en yüksek profilli menajerlerinden biri olarak görülüyor. Çocuk yaşta dünya yıldızı olan Justin Bieber ve ödüllere doymayan Ariana Grande, Braun'un en ünlü müşterileri arasında yer alıyor.

Şarkıcılarla imza attığı çalışmalarla müzik dünyasında adeta dev bir imparatorluk kuran menajer, şu sıralar prestij kaybı yaşıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Şarkıcılar neden menajerleri Scooer Braun ile yollarını ayırıyor? - 2

Puck News'ın haberine göre, Braun ile aynı zamanda yakın arkadaş olan Bieber'ın menajer ile aylardır görüşmediği ve şarkıcının yeni bir menajer arayışına girdiği iddia edildi.

Braun, iddiaları redderken Bieber'ın sessiz kalması dikkat çekti.

Şarkıcılar neden menajerleri Scooer Braun ile yollarını ayırıyor? - 3

ABD'li şarkıcı Demi Lovato'nun Braun ile yollarını "dostane" bir şekilde ayırdığı ortaya çıktı.

Şarkıcılar neden menajerleri Scooer Braun ile yollarını ayırıyor? - 4

Ödüllü şarkıcı Ariana Grande'nin de menajeri ile yollarını ayırdığı bildirildi. Braun'a yakın kaynaklar Grande'nin ayrıldığı haberini yalanlarken Billboard, şarkıcının menajer ile artık çalışmadığını bildirdi.

"Frozen" filmiyle tanınan Broadway oyuncusu Idina Menzel de bu yılın ilk aylarında Braun ile çalışmayı bıraktı.

Şarkıcılar neden menajerleri Scooer Braun ile yollarını ayırıyor? - 5

Variety'nin haberine göre, Bieber ile Grande, Braun ile çalışmayı bırakmadı.

Braun'un menajerlik işlerine bir süre ara vereceği ve BTS'i temsil eden HYBE America'daki CEO'luk rolüne daha fazla odaklanacağı bildirildi.

Şarkıcılar neden menajerleri Scooer Braun ile yollarını ayırıyor? - 6

SWIFT'İN ALBÜMLERİNİ SATIN ALDI

2019 yılında Braun, Big Machine Records'ı satın almış ve Taylor Swift'in 6 albümünün haklarına sahip olmuştu. Swift, Scooter Braun'la yaşadığı telif hakları anlaşmazlığı nedeniyle eski çalışmalarını "Taylor's Version" (Taylor'ın Versiyonu) adıyla yeniden kaydediyor.

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