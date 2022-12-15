Scarlett Johansson 'sarışın bomba' olmak üzere yetiştirildiğini itiraf etti

Black Widow, Lucy, Yenilmezler ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, kariyerinin ilk yıllarında "sarışın bomba" olmak üzere "yetiştirilme" deneyimini paylaştı.
Kariyerinin başından itibaren kendisine hep aynı tipte rollerin verildiğini anlatan 38 yaşındaki oyuncu, "Bir Konuşabilse (Lost in Translation) ve İnci Küpeli Kız'da (Girl With the Pearl Earring) oynamıştım. O sırada 18-19 yaşlarındaydım ve kadınlığımı keşfediyor, kendi cazibemi ve cinselliğimi öğreniyordum" dedi.
Hep aynı kadınları oynası için teklif geldiğini belirten yıldız, "Bir bakıma sarışın bomba tarzında bir oyuncu olmak için yetiştiriliyordum" ifadelerini kullandı.
"Hep öteki kadını ve arzu nesnesini oynuyordum ve birden kendimi bu yerde köşeye sıkışmış buldum. Bundan kurtulamakta çok zorlandım" açıklamasında bulunan Johansson, menajeri Bryan Lourd ile tanıştıktan sonra "sarışın bomba" olma yolundan çıkma sürecine girdiğini belirtti.
Menajerinin kendisini yaratıcı insanlarla tanıştırdığını ve onu zorlayan fırsatlar yarattığını belirten yıldız, "İçinde bulunması ilginç, tuhaf bir muammaydı ama bu gerçekten çalışmaya ve farklı projelerde yer edinmeye ve harika topluluklarda bulunmaya dönüştü" diye açıkladı.
Johansson daha önceki açıklamalarında, oyunculuk kariyerinin başlangıcında ‘cinsel obje’ olarak gösterildiğini paylaşmıştı.
Dax Shepard’ın podcast’ine katılan oyuncu, “Rol arkadaşlarım benim yaşımdan daha büyük olduğumu veya uzun zamandır bu işi yaptığımı sanıyordu. Sonrasında ‘cinsel obje’ olarak gösterildiğim bir noktaya geldim” ifadelerini kullandı.
Oyuncu, ‘Bir obje olarak görüldüm ve istediğim roller için zamanla teklif almamaya başladım. Kendi kendime ‘Sanırım insanlar benim 40 yaşımda olduğumu düşünüyor’ dedim. Bir zaman sonra bu arzu edilen bir şey olmaktan veya savaştığım bir şey olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.
"Şimdi 20'li yaşlarında genç oyuncular görüyorum, farklı rolleri oynamalarına izin veriliyormuş gibi görünüyor. Artık farklı bir zamandayız, neyse ki şimdilerde oyuncuları çok sınıflandırmıyoruz” diyen oyuncu, kendi döneminde çok daha fazla zorluk yaşadığını belirtti.
7 yaşında oyunculuğa başlayan Johansson,15 yaşında iken Ghost World ve 17 yaşındayken Lost in Translation ile kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı.