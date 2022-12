Scarlett Johansson 'sarışın bomba' olmak üzere yetiştirildiğini itiraf etti

"DAHA 18-19 YAŞINDAYDIM"

Kariyerinin başından itibaren kendisine hep aynı tipte rollerin verildiğini anlatan 38 yaşındaki oyuncu, "Bir Konuşabilse (Lost in Translation) ve İnci Küpeli Kız'da (Girl With the Pearl Earring) oynamıştım. O sırada 18-19 yaşlarındaydım ve kadınlığımı keşfediyor, kendi cazibemi ve cinselliğimi öğreniyordum" dedi.