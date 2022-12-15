Scarlett Johansson 'sarışın bomba' olmak üzere yetiştirildiğini itiraf etti

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, oyunculuk kariyerinin başlangıcında ‘cinsel obje’ olarak gösterildiğini paylaşmıştı. Oyuncu verdiği son röportajda "sarışın bomba" olmak üzere özellikle "yetiştirildiğini" açıkladı.

Scarlett Johansson 'sarışın bomba' olmak üzere yetiştirildiğini itiraf etti - 1

Black Widow, Lucy, Yenilmezler ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, kariyerinin ilk yıllarında "sarışın bomba" olmak üzere "yetiştirilme" deneyimini paylaştı.

Scarlett Johansson 'sarışın bomba' olmak üzere yetiştirildiğini itiraf etti - 2

"DAHA 18-19 YAŞINDAYDIM"

Kariyerinin başından itibaren kendisine hep aynı tipte rollerin verildiğini anlatan 38 yaşındaki oyuncu, "Bir Konuşabilse (Lost in Translation) ve İnci Küpeli Kız'da (Girl With the Pearl Earring) oynamıştım. O sırada 18-19 yaşlarındaydım ve kadınlığımı keşfediyor, kendi cazibemi ve cinselliğimi öğreniyordum" dedi.

Scarlett Johansson 'sarışın bomba' olmak üzere yetiştirildiğini itiraf etti - 3

"HEP ARZU NESNESİNİ OYNUYORDUM"

Hep aynı kadınları oynası için teklif geldiğini belirten yıldız, "Bir bakıma sarışın bomba tarzında bir oyuncu olmak için yetiştiriliyordum" ifadelerini kullandı.

"Hep öteki kadını ve arzu nesnesini oynuyordum ve birden kendimi bu yerde köşeye sıkışmış buldum. Bundan kurtulamakta çok zorlandım" açıklamasında bulunan Johansson, menajeri Bryan Lourd ile tanıştıktan sonra "sarışın bomba" olma yolundan çıkma sürecine girdiğini belirtti.

Scarlett Johansson 'sarışın bomba' olmak üzere yetiştirildiğini itiraf etti - 4

MENAJERİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Menajerinin kendisini yaratıcı insanlarla tanıştırdığını ve onu zorlayan fırsatlar yarattığını belirten yıldız, "İçinde bulunması ilginç, tuhaf bir muammaydı ama bu gerçekten çalışmaya ve farklı projelerde yer edinmeye ve harika topluluklarda bulunmaya dönüştü" diye açıkladı.

Scarlett Johansson 'sarışın bomba' olmak üzere yetiştirildiğini itiraf etti - 5

‘CİNSEL OBJE’ OLARAK GÖSTERİLD

 Johansson daha önceki açıklamalarında, oyunculuk kariyerinin başlangıcında ‘cinsel obje’ olarak gösterildiğini paylaşmıştı.

Dax Shepard’ın podcast’ine katılan oyuncu, “Rol arkadaşlarım benim yaşımdan daha büyük olduğumu veya uzun zamandır bu işi yaptığımı sanıyordu. Sonrasında ‘cinsel obje’ olarak gösterildiğim bir noktaya geldim” ifadelerini kullandı.

Scarlett Johansson 'sarışın bomba' olmak üzere yetiştirildiğini itiraf etti - 6

"SAVAŞMAYI BIRAKTIM"

Oyuncu, ‘Bir obje olarak görüldüm ve istediğim roller için zamanla teklif almamaya başladım. Kendi kendime ‘Sanırım insanlar benim 40 yaşımda olduğumu düşünüyor’ dedim. Bir zaman sonra bu arzu edilen bir şey olmaktan veya savaştığım bir şey olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.

"Şimdi 20'li yaşlarında genç oyuncular görüyorum, farklı rolleri oynamalarına izin veriliyormuş gibi görünüyor. Artık farklı bir zamandayız, neyse ki şimdilerde oyuncuları çok sınıflandırmıyoruz” diyen oyuncu, kendi döneminde çok daha fazla zorluk yaşadığını belirtti.

Scarlett Johansson 'sarışın bomba' olmak üzere yetiştirildiğini itiraf etti - 7

7 yaşında oyunculuğa başlayan Johansson,15 yaşında iken Ghost World ve 17 yaşındayken Lost in Translation ile kariyerine hızlı bir başlangıç yapmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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