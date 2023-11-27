Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden ve bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Willis'in Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Scout Willis babasının son halini paylaştı.
Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.