Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı

Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden ve bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Willis'in Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Scout Willis babasının son halini paylaştı.

Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı - 1

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı - 2

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı - 3

Vaktini eşi ve çocuklarıyla geçiren Bruce Willis'le yakından ilgilenirken Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Scout Willis, babasının son halini paylaştı.

Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı - 4

"BENİM ADAMIM"

Şükran Günü kutlamak için toplanan Willis ve ailesinden kızı Scout Willis, babasıyla el ele tutuştuğu bir video paylaştı.

Scout Willis, babasıyla paylaşımına "Benim adamım" notunu düştü.

Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı - 5

Öte yandan Rumer Willis de geçtiğimiz günlerde usta aktörle eski fotoğraflarını paylaşıp "Bugün babamı gerçekten özlüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı - 6

HASTALIĞI STABİL

Birkaç hafta önce babası Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Tallulah Willis, "O aynı... ki bence bu konuda isteyebileceğiniz en iyi şeyin bu olduğunu hastalık sürecinde öğrendim" sözleriyle Willis’in hastalığının stabil halde olduğunu duyurmuştu.

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