Scout Willis babası Bruce Willis'in son halini paylaştı

HASTALIĞI STABİL

Birkaç hafta önce babası Bruce Willis'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Tallulah Willis, "O aynı... ki bence bu konuda isteyebileceğiniz en iyi şeyin bu olduğunu hastalık sürecinde öğrendim" sözleriyle Willis’in hastalığının stabil halde olduğunu duyurmuştu.