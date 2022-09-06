Sean Penn ve Ben Stiller'ın Rusya'ya girişi yasaklandı

İki hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kalan ve Rusya'nın askeri harekat kararı almasından bir gün önce Zelenski'yle görüşen 61 yaşındaki Amerikalı aktör, "Bu olağanüstü bir an. Ondan çok etkilendim ve hem Ukrayna hem de onun için çok korktum" demişti. "Ukraynalıların hayatları için savaştığını" belirten aktör, işgale karşı çıkan Ruslardan da destek istemiş ve bu savaşın ABD'yi de etkileyeceğini söyleyerek şu ifadeyi kullanmıştı:

"Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Zelenski'yi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yatırmamız gerektiğini biliyorum, yoksa Amerika'nın eskiden nasıl olduğunu hatırlamayacağız."