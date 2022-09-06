Sean Penn ve Ben Stiller'ın Rusya'ya girişi yasaklandı

Haberler - ntv.com.tr | 06.09.2022 - 08:10
Sean Penn ve Ben Stiller Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Rusya'ya girişi yasaklanan Amerikalı 25 “üst düzey yetkili, iş insanı ve uzman topluluk temsilcisi ile kültürel figür” arasında yer aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, liste belirlenirken “karşılıklılık ilkesi”nin temel alındığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, “Rus düşmanı bir yol izlemeye devam eden, ikili ilişkileri yok eden ve Rusya ile ABD arasındaki gerilimi tırmandıran Amerikan makamlarının düşmanca eylemleri, kararlılıkla reddedilmeye devam edecektir” denildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla başlayan savaş nedeniyle Sean Penn, bu yılın başında Ukrayna’ya giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmüş, savaşla ilgili belgesel çekmişti.
İki hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kalan ve Rusya'nın askeri harekat kararı almasından bir gün önce Zelenski'yle görüşen 61 yaşındaki Amerikalı aktör, "Bu olağanüstü bir an. Ondan çok etkilendim ve hem Ukrayna hem de onun için çok korktum" demişti. "Ukraynalıların hayatları için savaştığını" belirten aktör, işgale karşı çıkan Ruslardan da destek istemiş ve bu savaşın ABD'yi de etkileyeceğini söyleyerek şu ifadeyi kullanmıştı:
"Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Zelenski'yi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yatırmamız gerektiğini biliyorum, yoksa Amerika'nın eskiden nasıl olduğunu hatırlamayacağız."
Ben Stiller ise önce Polonya’da bulunan Ukraynalı mültecileri ziyaret etmiş, ardınan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisi olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmişti. Ünlü aktör de Dünya Mülteciler Günü’nde Zelenski ile görüşmüştü.
Görüşme sonrası “Ukrayna halkının ve Başkanının direnci beni çok etkiledi” diyen 56 yaşındaki Stiller, Zelenski’nin, halkına liderlik etme şeklini övmüştü.