Sean Penn yeniden Ukrayna’da

Haberler | 29.03.2022 - 10:10

Yıldız oyuncu Sean Penn, mültecilere destek için yeniden Ukrayna’ya gitti. Penn, yeni görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.

Sean Penn yeniden Ukrayna’da - 1

Rusya'nın saldırılarının ilk günlerinde Ukrayna'da olan Hollywood yıldızı Sean Penn, mültecilere destek için yeniden Ukrayna'ya gitti.

Sean Penn yeniden Ukrayna’da - 2

Penn, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde olduğunu duyurdu.

Sean Penn yeniden Ukrayna’da - 3

Mültecilere destek amaçlı dernek programlarına destek verdiğini kaydeden ünlü oyuncu, Lviv'deki bölgesel yönetim lideri Maksim Kozitskiy'le fotoğrafını paylaştı.

Sean Penn yeniden Ukrayna’da - 4

Penn'in kurucusu olduğu dernek, Polonya'ya sığınan Ukraynalı mültecilerin barınma ve eğitimine destek veriyor.

Sean Penn yeniden Ukrayna’da - 5

Savaşı belgesel yapma hazırlığında olan Penn, Rus saldırılarının başladığı dönemde Kiev'deydi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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