Sean Penn yeniden Ukrayna’da

Haberler | 29.03.2022 - 10:10
Rusya'nın saldırılarının ilk günlerinde Ukrayna'da olan Hollywood yıldızı Sean Penn, mültecilere destek için yeniden Ukrayna'ya gitti.
Penn, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde olduğunu duyurdu.
Mültecilere destek amaçlı dernek programlarına destek verdiğini kaydeden ünlü oyuncu, Lviv'deki bölgesel yönetim lideri Maksim Kozitskiy'le fotoğrafını paylaştı.
Penn'in kurucusu olduğu dernek, Polonya'ya sığınan Ukraynalı mültecilerin barınma ve eğitimine destek veriyor.
Savaşı belgesel yapma hazırlığında olan Penn, Rus saldırılarının başladığı dönemde Kiev'deydi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşmüştü.