Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin bebekleri doğdu

Haberler | 06.07.2022 - 14:36
Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera doğdu.
Eşi ve kızıyla birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşan Lara Paşalı, "İsmimizi 'anne' ve 'baba' olarak değiştirdik... Ailemize hoş geldin Pera'm... Seni seviyoruz" mesajını yayınladı.
Geçtiğimiz nisan ayında hayatlarını birleştiren ikili doğum öncesi Bodrum'da tatil yapmıştı. İkili, Ortakent'teki bir plajda görüntülenmişti.
Paşalı, çocuğunun adını rol aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinden esinlenerek koymuştu.
Paşalı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi Leyla Pera Paşalı olacak inşallah" diye konuşmuştu.