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Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin bebekleri doğdu

Haberler | 06.07.2022 - 14:36

Oyuncu Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera, dünyaya geldi. İkili mutluluklarını, "İsmimizi 'anne' ve 'baba' olarak değiştirdik..." mesajıyla duyurdu.

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin bebekleri doğdu - 1

Oyuncu Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera doğdu.

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin bebekleri doğdu - 2

Eşi ve kızıyla birlikte çekilen siyah-beyaz fotoğraflarını paylaşan Lara Paşalı, "İsmimizi 'anne' ve 'baba' olarak değiştirdik... Ailemize hoş geldin Pera'm... Seni seviyoruz" mesajını yayınladı.

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin bebekleri doğdu - 3

Geçtiğimiz nisan ayında hayatlarını birleştiren ikili doğum öncesi Bodrum'da tatil yapmıştı. İkili, Ortakent'teki bir plajda görüntülenmişti.

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin bebekleri doğdu - 4

Paşalı, çocuğunun adını rol aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinden esinlenerek koymuştu.

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin bebekleri doğdu - 5

Paşalı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi Leyla Pera Paşalı olacak inşallah" diye konuşmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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