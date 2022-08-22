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Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi: Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi

Haberler | 22.08.2022 - 14:46 - Son Güncelleme : 22.08.2022 - 14:49

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a doğum günü sürprizi yaptı. Bir etkinlikte Bayraktar'ın eşine çiçek verdiği anları gösteren video, sosyal medyada "Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi" notuyla paylaşıldı.

Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi: Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi - 1

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve eşi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar 20 Ağustos'ta GENÇ KADEM'in eğitim kampına katıldı.

Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi: Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi - 2

Eğitim, söyleşi ve sosyal aktivitelerin düzenlendiği kampta Selçuk Bayraktar'ın eşine verdiği çiçek damga vurdu.

Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi: Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi - 3

22 Ağustos 1985 doğumlu Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a doğum günü sürprizi yapan Selçuk Bayraktar, çiçek takdim etti.

Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi: Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi - 4

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından "Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi" notuyla paylaşıldı.

Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi: Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi - 5

25 bin beğeni ve 500 bin izlenme alan videoda Müslüm Gürses'in 'Hangimiz Sevmedik' şarkısı kullanıldı.

Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi: Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi - 6
Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a doğum günü sürprizi: Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi - 7

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