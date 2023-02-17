Selena Gomez: Asla bir model olmayacağım

Son dönemde aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çeken Selena Gomez, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 30 yaşındaki Ünlü isim, kilolarıyla herhangi bir sorunu olmadığını belirtti.

Selena Gomez: Asla bir model olmayacağım - 1

Son olarak 'Only Murders In The Building' adlı dizide rol alan Selena Gomez, bir süredir aldığı kilolarla konuşuluyor. Konuyla ilgili sessizliğini bozan ünlü şarkıcı ve oyuncu, görüntüsüyle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını ifade etti.

Selena Gomez: Asla bir model olmayacağım - 2

Sosyal medya hesabından lupus ilacının kilosunu nasıl etkilediğini anlatan Selena Gomez, kendisi gibi sağlık soruları yaşayıp aldığı ilaçlarla kilo alan kişilere seslendi.

Selena Gomez: Asla bir model olmayacağım - 3

Selena Gomez, "Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim" ifadelerini kullandı.

Selena Gomez: Asla bir model olmayacağım - 4

Ünlü isim ayrıca "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" dedi.

Selena Gomez: Asla bir model olmayacağım - 5

"SAĞLIKLI OLMAYI TERCİH EDERİM"

Selena Gomez, daha sonra "İnsanların senin güzel ve harika olduğunu bilmesini istiyorum. Evet, kendimizi kötü hissettiğimiz günlerimiz oluyor ama sağlıklı olmayı ve kendime bakmayı tercih ederim. İlaçlarım önemli ve bana yardımcı olanın onlar olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Selena Gomez: Asla bir model olmayacağım - 6

BÖBREĞİ İFLAS ETMİŞTİ

Öte yandan Selena Gomez'in, lupus hastalığı nedeniyle bir böbreği iflas etmişti. Gomez, 2017'de arkadaşı Francia Raisa'dan kendisine böbrek nakli yapılarak hayata dönmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

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