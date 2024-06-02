Selena Gomez evlat edinmeyi düşünmüş

Ancak Blanco ile tanışan Gomez "Hiç beklemediğiniz anlarda böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

Yapımcı Blanco ise geçtiğimiz haftalarda katıldığı The Howard Stern Show'da çocuk sahibi olma konusunda "Bir sonraki hedefim bu. Çocukların etrafımda olmasına bayılıyorum" demişti.