Selena Gomez evlat edinmeyi düşünmüş

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Bir süredir müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte olan Gomez, "35 yaşıma kadar kimseyle tanışmasaydım evlat edinmeyi düşünüyordum" dedi.

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Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Gomez, yeni sevgilisi Benny Blanco ile ilişkisi hakkında "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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“5 YIL BOYUNCA YALNIZDIM VE BUNA ALIŞMIŞTIM"

Time dergisinin kapak yıldızı olan 31 yaşındaki Gomez, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı “5 yıl boyunca yalnızdım ve buna alışmıştım. Çoğu insan yalnız kalmaktan korkuyor ve muhtemelen yalnız kalarak kendime işkence ettim ve sonra bunu bir nevi kabul ettim. Kendime bir plan oluşturdum: Eğer 35 yaşıma kadar kimseyle tanışmamış olursam evlatlık edineceğim" dedi.

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Ancak Blanco ile tanışan Gomez "Hiç beklemediğiniz anlarda böyle şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

Yapımcı Blanco ise geçtiğimiz haftalarda katıldığı The Howard Stern Show'da çocuk sahibi olma konusunda "Bir sonraki hedefim bu. Çocukların etrafımda olmasına bayılıyorum" demişti.

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Gomez, Time'a verdiği röportajda "Onunla geçirdiğim her anın kıymetini biliyorum. Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum ama yakın zamanda onun hiçbir yere gitmeyeceğini biliyorum" dedi.

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"BAŞIMA GELEN EN İYİ ŞEY"

Gomez daha önce Blanco hakkında "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey" demişti. Şarkıcı, Blanco'nun ona herkesten daha iyi davrandığını "Birlikte olduğum herkesten hala daha iyi. Gerçek bu!" diyerek dile getirmişti.

ABD’li şarkıcı Gomez ve Kanadalı R&B müzisyeni The Weeknd (Abel Tesfaye) Ekim 2017'de ilişkilerini noktalamıştı.

Gomez, 2011 ile 2015 yılları arasında bir başka Kanadalı yıldız Justin Bieber ile birlikteydi. 

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