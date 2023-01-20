Selena Gomez'den 'Drew Taggart ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in müzik grubu The Chainsmokers üyesi Drew Taggart ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ardından birlikte görüntülenen Gomez, hakkındaki aşk iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Selena Gomez'den 'Drew Taggart ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt - 1

Oyuncu Selena Gomez'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Uzun süredir ilişkisi olmayan 30 yaşındaki Selena Gomez'in, ünlü müzik grubu The Chainsmokers üyesi Drew Taggart'la birlikte olduğu öne sürüldü.

Selena Gomez'den 'Drew Taggart ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt - 2

"BİRLİKTE ÇOK EĞLENİYORLAR"

US Weekly'ye konuşan bir kaynak, çiftin yeni başlayan ilişkilerini gizlemeye çalışmadıklarını söyledi. Kaynak, Gomez'in Taggart'a sevgisini göstermekten çekinmediğini ve çiftin düzenli olarak buluştuğunu belirtti.

Kaynak "Sadece üyelerin girebildiği özel mekanlarda takılmıyorlar. Selena, Drew'a dokunmadan duramıyor. Birlikte çok eğleniyorlar" dedi.

Selena Gomez'den 'Drew Taggart ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt - 3

İLK KEZ YAN YANA

Magazin sitesi Page Six, ikilinin 15 Ocak'ta New York'taki bir bowling salonunda eğlenirken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Bir görgü tanığı, Selena Gomez ve Drew Taggart'ın tutkuyla öpüştüğünü söyledi.

Selena Gomez'den 'Drew Taggart ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt - 4

Tüm bunların ardından 30 yaşındaki Selena Gomez, Taggart ile hakkındaki aşk iddialarına yanıt verdi.

Selena Gomez'den 'Drew Taggart ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt - 5

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gomez, "Yalnız olmayı çok seviyorum"  ifadelerini kullandı. Ünlü ismin, yayınladığı kareye "#iamsingle" (bekarım) etiketini eklemesi dikkat çekti.

Selena Gomez'den 'Drew Taggart ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt - 6

SON YILLARDA AŞK HAYATIYLA GÜNDEME GELMEDİ

2011'den 2018'e kadar ünlü pop şarkıcı Justin Bieber'la çalkantılı bir ilişki yaşayan Gomez, son yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelmedi.

Ünlü yıldızın adı, Justin Bieber'dan sonra şarkıcı The Weeknd, Niall Horan ve müzisyen Charlie Puth gibi isimlerle anılmıştı.

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