Selena Gomez'den 'Drew Taggart ile aşk yaşıyor' iddialarına yanıt

Oyuncu Selena Gomez'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Uzun süredir ilişkisi olmayan 30 yaşındaki Selena Gomez'in, ünlü müzik grubu The Chainsmokers üyesi Drew Taggart'la birlikte olduğu öne sürüldü.
US Weekly'ye konuşan bir kaynak, çiftin yeni başlayan ilişkilerini gizlemeye çalışmadıklarını söyledi. Kaynak, Gomez'in Taggart'a sevgisini göstermekten çekinmediğini ve çiftin düzenli olarak buluştuğunu belirtti.
Kaynak "Sadece üyelerin girebildiği özel mekanlarda takılmıyorlar. Selena, Drew'a dokunmadan duramıyor. Birlikte çok eğleniyorlar" dedi.
Magazin sitesi Page Six, ikilinin 15 Ocak'ta New York'taki bir bowling salonunda eğlenirken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Bir görgü tanığı, Selena Gomez ve Drew Taggart'ın tutkuyla öpüştüğünü söyledi.
Tüm bunların ardından 30 yaşındaki Selena Gomez, Taggart ile hakkındaki aşk iddialarına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gomez, "Yalnız olmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin, yayınladığı kareye "#iamsingle" (bekarım) etiketini eklemesi dikkat çekti.
2011'den 2018'e kadar ünlü pop şarkıcı Justin Bieber'la çalkantılı bir ilişki yaşayan Gomez, son yıllarda aşk hayatıyla gündeme gelmedi.
Ünlü yıldızın adı, Justin Bieber'dan sonra şarkıcı The Weeknd, Niall Horan ve müzisyen Charlie Puth gibi isimlerle anılmıştı.