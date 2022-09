Selena Gomez'in hayatı belgesel oluyor

Oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Selena Gomez , ‘My Mind and Me’ adında bir belgesel hazırladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gomez, belgeselin hayatını konu alacağını söyledi. Şarkıcı “Hikayemi benim açımdan duymak ister misiniz?” diyerek belgeselinin yakında Apple TV Plus’ta yayınlanacağını duyurdu.

Gomez’in altı yıllık yaşamına odaklanacak olan belgeselin tanıtımında, şarkıcının en özel anlarının yanı sıra karanlığa çekilme hikayesinin de işleneceği belirtildi.

Oyuncu şu sıralar rol aldığı Only Murders in the Building dizisi ve Selena + Chef adlı yemek programıyla gündemde.