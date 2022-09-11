Selena Gomez'in hayatı belgesel oluyor

Hem şarkıcı hem de oyuncu kimliğiyle öne çıkan Selena Gomez, hayatını konu alan bir belgesel hazırlığında olduğunu duyurdu.

Selena Gomez'in hayatı belgesel oluyor

Haberler - ntv.com.tr 11.09.2022 - 16:09 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 16:14

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Selena Gomez 80’lerin sevilen filmi ‘Working Girl'ü yeniden uyarlıyor

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Oyuncu, şarkıcı ve yapımcı , ‘My Mind and Me’ adında bir belgesel hazırladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gomez, belgeselin hayatını konu alacağını söyledi. Şarkıcı “Hikayemi benim açımdan duymak ister misiniz?” diyerek belgeselinin yakında Apple TV Plus’ta yayınlanacağını duyurdu.

Selena Gomez'in hayatı belgesel oluyor - 1

Gomez’in altı yıllık yaşamına odaklanacak olan belgeselin tanıtımında, şarkıcının en özel anlarının yanı sıra karanlığa çekilme hikayesinin de işleneceği belirtildi.

Oyuncu şu sıralar rol aldığı Only Murders in the Building dizisi ve Selena + Chef adlı yemek programıyla gündemde.

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