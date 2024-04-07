Selena Gomez'in ilişkisi "giderek ciddileşiyor"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 31 yaşındaki yıldız, bir süredir müzik yapımcısı Benny Blanco ile birlikte. İkilinin ilişkisinin giderek ciddileştiği iddia edildi.

Selena Gomez'in ilişkisi "giderek ciddileşiyor" - 1

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Gomez, yeni sevgilisi Benny Blanco ile ilişkisi hakkında "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Selena Gomez'in ilişkisi "giderek ciddileşiyor" - 2

İddialara göre çiftin ilişkisi giderek ciddileşiyor. Gomez'in ailesinin ve arkadaşlarının desteğini aldığını belirten kaynaklar "Selena ona, önceki sevgililerinden daha çok güveniyor. Birbirlerine çok saygı duyuyorlar ve ilişkileri olumlu anlamda ilerliyor" dedi.

Selena Gomez'in ilişkisi "giderek ciddileşiyor" - 3

ET'ye konuşan kaynaklar "Birlikte bir gelecek görüyorlar ve beraber hareket etme arzusu taşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Selena Gomez'in ilişkisi "giderek ciddileşiyor" - 4

"BAŞIMA GELEN EN İYİ ŞEY"

Gomez yeni sevgilisi hakkında "O benim her şeyim. Başıma gelen en iyi şey" demişti. Şarkıcı, 35 yaşındaki Blanco'nun ona herkesten daha iyi davrandığını "Birlikte olduğum herkesten hala daha iyi. Gerçek bu!" diyerek dile getirmişti.

Son olarak "Single Soon" adlı şarkıda birlikte çalışan ikili daha önce "I Can't Get Enough" adlı şarkıda bir araya gelmişlerdi.

Selena Gomez'in ilişkisi "giderek ciddileşiyor" - 5

ABD’li şarkıcı Gomez ve Kanadalı R&B müzisyeni The Weeknd (Abel Tesfaye) Ekim 2017'de ilişkilerini noktalamıştı.

Gomez, 2011 ile 2015 yılları arasında bir başka Kanadalı yıldız Justin Bieber ile birlikteydi. Gomez, Bieber ile olan ilişkisinde yaşadıklarından dolayı depresyon tedavisi görmüştü.

DAHA FAZLA GÖSTER