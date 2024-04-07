Selena Gomez'in ilişkisi "giderek ciddileşiyor"

Sosyal medyada en çok takip edilen isimlerden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Gomez, yeni sevgilisi Benny Blanco ile ilişkisi hakkında "Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim ve çok harika bir his" ifadelerini kullanmıştı.