Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masalda olur

Oyuncu Serenay Sarıkaya ikili ilişkiler hakkında, "Kadın-erkek ilişkisinde koşulsuz diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. İhtiyaçların bazı koşullar yaratıyor. Aksi ancak masallarda olur" diye konuştu.

Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masalda olur - 1

Son dönemdeki birliktelikleriyle çok konuşulan oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi. 30 yaşındaki oyuncu kadın-erkek ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.


Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masalda olur - 2

Elle dergisine konuşan Sarıkaya, "Kadın-erkek ilişkisinde koşulsuz diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama koşuldan kastım birbirinden faydalanmak değil. İnsanlar birbirlerine bir takım ihtiyaçlar ve arayışlar sonucu çekiliyorlar" dedi.


Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masalda olur - 3

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le ilişkisini sonlandıran Sarıkaya "O dönemde nasıl bir ruh halindeysen, frekansına öyle birisini çekiyorsun ve o anki enerjin, isteklerin, duygusal ihtiyaçların bazı koşullar yaratıyor. Aksi ancak eski Yeşilçam filmlerinde, masallarda, romanlarda" diye konuştu.


Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masalda olur - 4

Sarıkaya son dönemde Umut Evirgen ve Cem Yılmaz ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.

Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masalda olur - 5

Kariyerinde son olarak Şahmaran dizisi için kamera karşısına geçen Sarıkaya Alice Müzikali'nde de rol alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER