Serenay Sarıkaya: Koşulsuz aşk masalda olur

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le ilişkisini sonlandıran Sarıkaya "O dönemde nasıl bir ruh halindeysen, frekansına öyle birisini çekiyorsun ve o anki enerjin, isteklerin, duygusal ihtiyaçların bazı koşullar yaratıyor. Aksi ancak eski Yeşilçam filmlerinde, masallarda, romanlarda" diye konuştu.





